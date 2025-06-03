https://sputnik-georgia.ru/20250603/khvichu-kvaratskheliya-nagradyat-ordenom-pobedy-imeni-svyatogo-georgiya---premer-gruzii-293621970.html

Хвичу Кварацхелия наградят орденом Победы имени Святого Георгия – премьер Грузии

Хвичу Кварацхелия наградят орденом Победы имени Святого Георгия – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Победа, которую Кварацхелия одержал в составе "ПСЖ", является предметом особой гордости для всей страны, заявил Кобахидзе 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T11:35+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по футболу и французского "Пари Сен Жермен" Хвича Кварацхелия представлен к ордену Победы имени Святого Георгия за успех в финале самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов УЕФА, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Пари Сен-Жермен" в мюнхенском финале 31 мая разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые стал клубным чемпионом Европы. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира. По словам премьера, победа, которую Кварацхелия одержал в составе "ПСЖ", является предметом особой гордости для всей страны. "Это победа всей нашей страны. Именно так воспринял его победу каждый болельщик, и, помимо поздравлений, мы должны также поблагодарить его за победу, которую он принес нашей стране. Я уверен, что это только начало самых высоких вершин, которые он покорит еще много раз", – отметил Кобахидзе. Кроме Кварацхелия, к почетным государственным наградам представлены также экс-капитан сборной Грузии и защитник итальянского "Милана" Каха Каладзе, который дважды в составе клуба выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, и именитый баскетболист, двукратный чемпион NBA Заза Пачулия. Награды спортсменам вручит президент Грузии Михаил Кавелашвили. Победа "ПСЖ" над "Интером" со счетом 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов. "ПСЖ" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Это четвертый трофей подопечных Луиса Энрике в текущем сезоне – чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА. Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, европа, тбилиси, франция, хвича кварацхелия, ираклий кобахидзе, каха каладзе, уефа, заза пачулия, футбол