Курбан-байрам 2025: особенности и традиции мусульманского праздника
© AFP 2024 / Arif AliДевушка снимает селфи со своими друзьями после вознесения молитв в мечети Бадшахи в честь праздника Курбан-байрам в Лахоре, Пакистан
© AFP 2024 / Arif Ali
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Курбан-байрам, или Праздник жертвоприношения – главный мусульманский праздник, который отмечают 10 числа месяца Зуль-хиджа. Он завершает ежегодное паломничество мусульман в Мекку
В большинстве мусульманских стран праздник жертвоприношения в 2025-м начнут отмечать 5 июня с заходом солнца. Как отмечают Курбан-байрам, о традициях и особенностях мусульманского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.
Как отмечают?
Курбан-байрам по традиции отмечают в долине Мина, которая расположена недалеко от Мекки.
Праздник длится три дня и обычно проходит очень массово. В мусульманских странах в эти дни объявляются праздничные выходные, в которые мусульмане проводят обряд жертвоприношения и приносят в жертву домашнюю скотину.
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкВерующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Верующие во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
© photo: Sputnik / Anton Denisov/
Обряд жертвоприношения проводят в память о том, как пророк Ибрахим собирался Аллаху пожертвовать своего сына Исмаила, но вместо мальчика принес в жертву райского барана, которого подарил ему Всевышний.
В Курбан-байрам обряд жертвоприношения длится до завершения праздника.
Традиции и особенности
Мусульмане в качестве жертвенного животного берут годовалых баранов или овец, двухлетних быков или коров и пятилетних верблюдов. Животное по правилам должно быть здоровым, без изъянов и недостатков.
Жертву, прежде чем зарезать, валят на землю головой в направлении Мекки.
За человека обычно жертвуют овцу или козу, однако, если средства ограничены, аналогичную жертву можно принести и за всю семью. Приносить жертвы принято и за умерших, если они завещали это сделать.
© AP Photo / Mahmoud IlleanВерующие во время празднования Курбан-байрама в старом городе Иерусалима
Верующие во время празднования Курбан-байрама в старом городе Иерусалима
© AP Photo / Mahmoud Illean
Шкуры жертвенных животных отдают в мечеть, а мясо варят и съедают за общей трапезой. По традиции имам сидит во главе стола.
В Курбан-байрам на рассвете правоверные проводят ритуальное омовение, затем умасливая себя благовониями, надевают новую одежду и идут на утреннюю молитву в мечеть. Есть перед молитвой не рекомендуется.
После праздничной молитвы слушают проповедь, которая начинается с прославления Всевышнего и пророка Мухаммада, затем рассказывают о происхождении паломничества и поясняют значение обряда жертвоприношения.
Мусульмане в дни Курбан-байрама проявляют милосердие и помогают неимущим. По традиции беднякам в качестве милостыни отдают треть от мяса жертвенного животного.
Материал подготовлен на основе открытых источников