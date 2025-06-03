https://sputnik-georgia.ru/20250603/kurban-bayram-2025-osobennosti-i-traditsii-musulmanskogo-prazdnika-293629215.html

Курбан-байрам 2025: особенности и традиции мусульманского праздника

Курбан-байрам 2025: особенности и традиции мусульманского праздника

Sputnik Грузия

Курбан-байрам, или Праздник жертвоприношения – главный мусульманский праздник, который отмечают 10 числа месяца Зуль-хиджа. Он завершает ежегодное... 03.06.2025, Sputnik Грузия

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справки

курбан-байрам

ислам

религия

календарь религиозных праздников

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В большинстве мусульманских стран праздник жертвоприношения в 2025-м начнут отмечать 5 июня с заходом солнца. Как отмечают Курбан-байрам, о традициях и особенностях мусульманского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия. Как отмечают? Курбан-байрам по традиции отмечают в долине Мина, которая расположена недалеко от Мекки. Праздник длится три дня и обычно проходит очень массово. В мусульманских странах в эти дни объявляются праздничные выходные, в которые мусульмане проводят обряд жертвоприношения и приносят в жертву домашнюю скотину. Обряд жертвоприношения проводят в память о том, как пророк Ибрахим собирался Аллаху пожертвовать своего сына Исмаила, но вместо мальчика принес в жертву райского барана, которого подарил ему Всевышний. В Курбан-байрам обряд жертвоприношения длится до завершения праздника. Традиции и особенности Мусульмане в качестве жертвенного животного берут годовалых баранов или овец, двухлетних быков или коров и пятилетних верблюдов. Животное по правилам должно быть здоровым, без изъянов и недостатков. Жертву, прежде чем зарезать, валят на землю головой в направлении Мекки. За человека обычно жертвуют овцу или козу, однако, если средства ограничены, аналогичную жертву можно принести и за всю семью. Приносить жертвы принято и за умерших, если они завещали это сделать. Шкуры жертвенных животных отдают в мечеть, а мясо варят и съедают за общей трапезой. По традиции имам сидит во главе стола. В Курбан-байрам на рассвете правоверные проводят ритуальное омовение, затем умасливая себя благовониями, надевают новую одежду и идут на утреннюю молитву в мечеть. Есть перед молитвой не рекомендуется. Мусульмане в дни Курбан-байрама проявляют милосердие и помогают неимущим. По традиции беднякам в качестве милостыни отдают треть от мяса жертвенного животного. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , курбан-байрам, ислам, религия , календарь религиозных праздников