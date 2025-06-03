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Метро Тбилиси работает с перебоями
Метро Тбилиси работает с перебоями
Sputnik Грузия
Движение поездов затруднено на отрезке от станции "Театр Ахметели" до "Грмагеле" 03.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-03T14:36+0400
2025-06-03T14:36+0400
2025-06-03T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Перебои наблюдаются на первой линии Тбилисского метрополитена, сообщает телеканал "Рустави 2". Движение поездов затруднено на отрезке от станции "Театр Ахметели" до "Грмагеле". Как сообщили в Тбилисской транспортной компании, проблемы связаны с техническими неполадками. Между тем ряд очевидцев заявил, что на станции "Грмагеле" наблюдалось задымление. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен
грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен
Метро Тбилиси работает с перебоями
14:36 03.06.2025 (обновлено: 14:40 03.06.2025)
Движение поездов затруднено на отрезке от станции "Театр Ахметели" до "Грмагеле"
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Перебои наблюдаются на первой линии Тбилисского метрополитена, сообщает телеканал "Рустави 2".
Движение поездов затруднено на отрезке от станции "Театр Ахметели" до "Грмагеле".
Как сообщили в Тбилисской транспортной компании, проблемы связаны с техническими неполадками.
Между тем ряд очевидцев заявил, что на станции "Грмагеле" наблюдалось задымление.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.