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Метро Тбилиси работает с перебоями

Метро Тбилиси работает с перебоями

Sputnik Грузия

Движение поездов затруднено на отрезке от станции "Театр Ахметели" до "Грмагеле" 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T14:36+0400

2025-06-03T14:36+0400

2025-06-03T14:40+0400

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новости

происшествия

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Перебои наблюдаются на первой линии Тбилисского метрополитена, сообщает телеканал "Рустави 2". Движение поездов затруднено на отрезке от станции "Театр Ахметели" до "Грмагеле". Как сообщили в Тбилисской транспортной компании, проблемы связаны с техническими неполадками. Между тем ряд очевидцев заявил, что на станции "Грмагеле" наблюдалось задымление. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен