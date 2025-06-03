Народная дипломатия ускорит сближение Грузии с Россией – Мжаванадзе
Телеведущий Николоз Мжаванадзе на международной научно-практической конференции в Ставрополе
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Руководство Ставрополя заинтересовано в углублении отношений с Грузией, заявил грузинский общественный деятель
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Проведение разных научных, культурно-просветительских мероприятий в сфере народной дипломатии ускорит процесс налаживания российско-грузинских отношений, заявил Sputnik Грузия председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе по итогам Международной конференции, прошедшей в Ставрополе.
Международная научно-практическая конференция соотечественников, проживающих за рубежом, прошла в городе Ставрополь с 29 мая по 1 июня. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и роли кавказских народов в ней, состоялось на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).
"В Ставрополе прошла очень внушительная конференция с участием представителей политических и научных кругов из разных постсоветских стран. Грузинская делегация тоже была внушительно представлена. Мы говорили о роли наших стран в победе в ВОВ, в победе над фашизмом. Также речь шла о добрососедских отношениях между странами, о вызовах как в регионе, так и в мире в целом", – заявил Мжаванадзе.
Мжаванадзе отметил, что руководство Ставрополя заинтересовано в углублении отношений с Грузией. В частности, в планах углубление сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства и образования.
"В конференции участвовал исполняющий обязанности министра Ставропольского края по национальной политике и делам казачества Калхидов Владислав Амиранович. У него грузинские корни, и я рад, что одна из центральных фигур Ставропольского края, имеет грузинские корни. Мы провели с ним встречу. Руководители Ставрополя хотят углублять отношения и предпринять определенные шаги в этом направлении", – отметил Мжаванадзе.
Ставропольский край очень близко от Грузии, и, как отметил Мжаванадзе, жители Грузии и этого края России могут ездить друг к другу в туристических целях, так как и для граждан Грузии будет интересно ознакомится с разными направлениями туризма в этой части соседней страны, включая города-курорты: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск.
Телеведущий Николоз Мжаванадзе на международной научно-практической конференции в Ставрополе
Телеведущий Николоз Мжаванадзе на международной научно-практической конференции в Ставрополе
Кроме того, Ставрополь может быть интересен грузинским фермерам для реализации своей продукции, так как спрос на грузинские сельхозтовары есть, и местоположение позволяет быструю и более комфортную транспортировку.
Что касается образования, Мжаванадзе напомнил, что российское дипведомство активно работает над тем, чтобы грузинские студенты могли бесплатно учиться в разных вузах РФ.
Пока что в список этих вузов не включен Северо-Кавказский федеральный университет, но руководители вуза выразили желание заинтересоваться этим вопросом и разработать программу, которая позволит гражданам Грузии по квотам учиться и в этом вузе.
"Мы обсудили партнерское сотрудничество между университетами, чтобы грузинские университеты и Северо-Кавказский федеральный университет, который очень большой, в нем учатся 40 тысяч студентов, сотрудничали и выдавали гранты, и работали над разными темами. Это будет только на пользу нашей стране", – сказал эксперт.
Мжаванадзе заключил, что, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Грузией, на фоне существующих вызовов нужно идти вперед и делать все для налаживания связей.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Телеведущий Николоз Мжаванадзе на международной научно-практической конференции в Ставрополе
Телеведущий Николоз Мжаванадзе на международной научно-практической конференции в Ставрополе
Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
Подробности конференции
Сохранение и осмысление исторической памяти народов Кавказа – два главных научных направления, которым была посвящена международная конференция соотечественников, проживающих за рубежом, "Единое пространство исторической памяти народов Кавказа, победивших нацизм: к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Мероприятие было организовано при содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Телеведущий Николоз Мжаванадзе на международной научно-практической конференции в Ставрополе
Телеведущий Николоз Мжаванадзе на международной научно-практической конференции в Ставрополе
В нем приняли участие более 150 человек из России, Азербайджана, Грузии, Армении, Абхазии и Южной Осетии – это преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, политологи, юристы, историки, филологи, представители военно-патриотических и общественных организаций, журналисты.
Основная задача международной конференции – создание единого научного пространства для соотечественников из стран Закавказья, которые разделяют с гражданами России значимость Победы в ВОВ. Особое внимание уделяется вовлечению профессиональных и интеллектуальных возможностей соотечественников в работу по формированию и поддержанию исторической памяти среди молодого поколения.