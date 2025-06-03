https://sputnik-georgia.ru/20250603/narodnaya-diplomatiya-uskorit-sblizhenie-gruzii-s-rossiey--mzhavanadze-293626940.html

Народная дипломатия ускорит сближение Грузии с Россией – Мжаванадзе

Народная дипломатия ускорит сближение Грузии с Россией – Мжаванадзе

Sputnik Грузия

Руководство Ставрополя заинтересовано в углублении отношений с Грузией, заявил грузинский общественный деятель 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T16:34+0400

2025-06-03T16:34+0400

2025-06-03T16:34+0400

грузия

новости

политика

ставропольский край

николоз мжаванадзе

россия

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/03/293625911_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_afca569d4b6dfa71af955e439bacf8c7.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Проведение разных научных, культурно-просветительских мероприятий в сфере народной дипломатии ускорит процесс налаживания российско-грузинских отношений, заявил Sputnik Грузия председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе по итогам Международной конференции, прошедшей в Ставрополе. Международная научно-практическая конференция соотечественников, проживающих за рубежом, прошла в городе Ставрополь с 29 мая по 1 июня. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и роли кавказских народов в ней, состоялось на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Мжаванадзе отметил, что руководство Ставрополя заинтересовано в углублении отношений с Грузией. В частности, в планах углубление сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства и образования. "В конференции участвовал исполняющий обязанности министра Ставропольского края по национальной политике и делам казачества Калхидов Владислав Амиранович. У него грузинские корни, и я рад, что одна из центральных фигур Ставропольского края, имеет грузинские корни. Мы провели с ним встречу. Руководители Ставрополя хотят углублять отношения и предпринять определенные шаги в этом направлении", – отметил Мжаванадзе. Ставропольский край очень близко от Грузии, и, как отметил Мжаванадзе, жители Грузии и этого края России могут ездить друг к другу в туристических целях, так как и для граждан Грузии будет интересно ознакомится с разными направлениями туризма в этой части соседней страны, включая города-курорты: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Кроме того, Ставрополь может быть интересен грузинским фермерам для реализации своей продукции, так как спрос на грузинские сельхозтовары есть, и местоположение позволяет быструю и более комфортную транспортировку. Что касается образования, Мжаванадзе напомнил, что российское дипведомство активно работает над тем, чтобы грузинские студенты могли бесплатно учиться в разных вузах РФ. Пока что в список этих вузов не включен Северо-Кавказский федеральный университет, но руководители вуза выразили желание заинтересоваться этим вопросом и разработать программу, которая позволит гражданам Грузии по квотам учиться и в этом вузе. Мжаванадзе заключил, что, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Грузией, на фоне существующих вызовов нужно идти вперед и делать все для налаживания связей. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Подробности конференции Сохранение и осмысление исторической памяти народов Кавказа – два главных научных направления, которым была посвящена международная конференция соотечественников, проживающих за рубежом, "Единое пространство исторической памяти народов Кавказа, победивших нацизм: к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."Мероприятие было организовано при содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В нем приняли участие более 150 человек из России, Азербайджана, Грузии, Армении, Абхазии и Южной Осетии – это преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, политологи, юристы, историки, филологи, представители военно-патриотических и общественных организаций, журналисты. Основная задача международной конференции – создание единого научного пространства для соотечественников из стран Закавказья, которые разделяют с гражданами России значимость Победы в ВОВ. Особое внимание уделяется вовлечению профессиональных и интеллектуальных возможностей соотечественников в работу по формированию и поддержанию исторической памяти среди молодого поколения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ставропольский край

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ставропольский край, николоз мжаванадзе, россия, грузино-российские отношения