"Не отнимай детство": в Грузии стартовала кампания по борьбе с ранними браками
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaИнформационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Акция "Не отнимай детство" уже стала одним из важных механизмов по превенции заключения ранних браков
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии официально запустило информационную кампанию против заключения ранних браков под названием "Не отнимай детство", сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках кампании запланированы информационные встречи со школьниками, родителями, учителями, директорами и школьными приставами.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaИнформационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
Информационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Встречи со школьниками пройдут как в учебных заведениях, так и в отделениях полиции. Также целевым группам будут показаны видеоролики, снятые специально в рамках этой кампании.
На встречах школьникам в качестве подарков будут вручены фирменные сумки, футболки и информационные брошюры, изготовленные по тематике кампании.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaИнформационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
Информационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Кроме того, для школьников объявлен конкурс плакатов на тему негативных последствий детских браков, в котором будут определены три победителя в различных номинациях и вручены призы.
Акция "Не отнимай детство" уже стала одним из важных механизмов по превенции заключения ранних браков, способствующих защите прав детей и созданию защищенной от насилия среды.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaИнформационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
Информационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По информации МВД, официальное начало информационной кампании состоялось в краеведческом музее Болниси, где собрались высокопоставленные чиновники МВД и Минобразования Грузии.
В рамках мероприятия состоялся показ видеороликов, подготовленных Департаментом по защите прав человека МВД Грузии, которые основаны на историях реальных жертв и показывают пагубные последствия браков среди детей.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaИнформационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
Информационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Два года назад в Грузии была убита 14-летняя школьница Айтадж Шахмарова, которая находилась в принудительном браке с 28-летним мужчиной. Асим Садыков похитил Айтадж, а спустя несколько месяцев при попытке бегства убил девушку.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaИнформационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
Информационная кампания против заключения ранних браков "Не отнимай детство"
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Убийство Айтадж вызвало беспрецедентный резонанс в грузинском обществе. Убийца был приговорен к бессрочному тюремному заключению. К уголовной ответственности была привлечена и мать убитой, которая выдала дочь замуж.