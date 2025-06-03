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"Не отнимай детство": в Грузии стартовала кампания по борьбе с ранними браками

"Не отнимай детство": в Грузии стартовала кампания по борьбе с ранними браками

Sputnik Грузия

Акция "Не отнимай детство" уже стала одним из важных механизмов по превенции заключения ранних браков 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T22:30+0400

2025-06-03T22:30+0400

2025-06-03T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии официально запустило информационную кампанию против заключения ранних браков под названием "Не отнимай детство", сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках кампании запланированы информационные встречи со школьниками, родителями, учителями, директорами и школьными приставами. Встречи со школьниками пройдут как в учебных заведениях, так и в отделениях полиции. Также целевым группам будут показаны видеоролики, снятые специально в рамках этой кампании. На встречах школьникам в качестве подарков будут вручены фирменные сумки, футболки и информационные брошюры, изготовленные по тематике кампании. Кроме того, для школьников объявлен конкурс плакатов на тему негативных последствий детских браков, в котором будут определены три победителя в различных номинациях и вручены призы. Акция "Не отнимай детство" уже стала одним из важных механизмов по превенции заключения ранних браков, способствующих защите прав детей и созданию защищенной от насилия среды. По информации МВД, официальное начало информационной кампании состоялось в краеведческом музее Болниси, где собрались высокопоставленные чиновники МВД и Минобразования Грузии. В рамках мероприятия состоялся показ видеороликов, подготовленных Департаментом по защите прав человека МВД Грузии, которые основаны на историях реальных жертв и показывают пагубные последствия браков среди детей. Два года назад в Грузии была убита 14-летняя школьница Айтадж Шахмарова, которая находилась в принудительном браке с 28-летним мужчиной. Асим Садыков похитил Айтадж, а спустя несколько месяцев при попытке бегства убил девушку. Убийство Айтадж вызвало беспрецедентный резонанс в грузинском обществе. Убийца был приговорен к бессрочному тюремному заключению. К уголовной ответственности была привлечена и мать убитой, которая выдала дочь замуж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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