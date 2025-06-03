https://sputnik-georgia.ru/20250603/obvineniya-v-dvoynykh-standartakh-shvetsiya-kritikuet-gruziyu--gruzinskie-vlasti-otvechayut-293623763.html

Обвинения в двойных стандартах: Швеция критикует Грузию – грузинские власти отвечают

Обвинения в двойных стандартах: Швеция критикует Грузию – грузинские власти отвечают

Sputnik Грузия

То, что допустимо для Швеции, почему-то нельзя для Грузии, добавил депутат 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T13:33+0400

2025-06-03T13:33+0400

2025-06-03T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Власти Швеции руководствуются двойными стандартами, поскольку сами планируют запретить иностранное финансирование, а Грузию за аналогичные меры критикуют, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. МИД Швеции ранее назвал репрессивным закон "Об акте регистрации иностранных агентов" – грузинскую версию американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц. На этом фоне правительство Швеции планирует создать законодательную базу, которая ограничит или полностью запретит иностранное финансирование организаций, деятельность которых направлена против демократических ценностей и государственного строя Швеции. То, что допустимо для Швеции, почему-то нельзя для Грузии, добавил депутат. В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал действия властей Швеции позорными. "Разве все это не позорно, но ведь никто не устыдится? Вот она – та самая Европа, которую мы, грузины, не строили", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети. Европейские высокопоставленные чиновники продолжают критиковать правительство Грузии и призывают к пересмотру политики в отношении неправительственных организаций страны.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее назвали закон серьезным откатом для демократии страны. Как говорится в совместном заявлении дипломатов, ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь евроинтеграции, если власти предпримут надежные шаги для устранения отката от демократических норм. Что написано в законе Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала". Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов. Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шалва папуашвили, швеция, европа, в мире, новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, антикоррупционное бюро