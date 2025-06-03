Обвинения в двойных стандартах: Швеция критикует Грузию – грузинские власти отвечают
13:33 03.06.2025 (обновлено: 13:53 03.06.2025)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaПервое заседание парламента Грузии XI созыва
© Courtesy of Parliament of Georgia
Подписаться
То, что допустимо для Швеции, почему-то нельзя для Грузии, добавил депутат
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Власти Швеции руководствуются двойными стандартами, поскольку сами планируют запретить иностранное финансирование, а Грузию за аналогичные меры критикуют, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.
МИД Швеции ранее назвал репрессивным закон "Об акте регистрации иностранных агентов" – грузинскую версию американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц. На этом фоне правительство Швеции планирует создать законодательную базу, которая ограничит или полностью запретит иностранное финансирование организаций, деятельность которых направлена против демократических ценностей и государственного строя Швеции.
"Первого июня они заявляют, что принятие в Грузии аналога закона FARA – это шаг назад и антидемократический закон, а уже 2 июня говорят, что должны защищать свою страну от антидемократических процессов и внешнего вмешательства, что ясно указывает на двойные стандарты", – сказал Миканадзе.
То, что допустимо для Швеции, почему-то нельзя для Грузии, добавил депутат.
В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал действия властей Швеции позорными.
"Разве все это не позорно, но ведь никто не устыдится? Вот она – та самая Европа, которую мы, грузины, не строили", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
Шалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Европейские высокопоставленные чиновники продолжают критиковать правительство Грузии и призывают к пересмотру политики в отношении неправительственных организаций страны.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее назвали закон серьезным откатом для демократии страны.
Как говорится в совместном заявлении дипломатов, ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь евроинтеграции, если власти предпримут надежные шаги для устранения отката от демократических норм.
Что написано в законе
Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала".
Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:
власти зарубежного государства или иностранная политическая партия;
физическое лицо, которое находится за пределами Грузии, в том числе граждане Грузии-эмигранты;
партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством.
Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал".
Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов.
В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.
Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы.