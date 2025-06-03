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Первый "сухой порт" заработал в Грузии

Первый "сухой порт" заработал в Грузии

Sputnik Грузия

Стратегическое расположение сухого порта даст прямой доступ к международным автомагистралям, связь с национальной железнодорожной сетью, заявил премьер 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T17:37+0400

2025-06-03T17:37+0400

2025-06-03T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. "Тбилисский сухой порт", первый современный железнодорожный контейнерный и грузовой терминал в Тбилиси, при инвестициях арабской компании Abu Dhabi Ports Group, официально начал работу, получив авторизацию таможенной зоны, так и первый сертификат на эксплуатацию и безопасность железнодорожной инфраструктуры от Агентства железных дорог Грузии. Порт стратегически расположен как неотъемлемая часть основных морских портов Грузии для Поти и Батуми, в будущем для Анаклии, и будет играть важную роль в торговых потоках Кавказского и Центральноазиатского региона. По его словам, стратегическое расположение сухого порта даст прямой доступ к международным автомагистралям, связь с национальной железнодорожной сетью, близость к границам Армении и Азербайджана и Международному аэропорту Тбилиси – делает его одним из самых эффективных логистических центров регион. В свою очередь государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Ахмад бин Али аль Заиеф отметил, что Тбилисский сухой порт не только усилит торговлю с Грузией и всей Центральной Азией, но и укрепит коммерческую проходимость с востока на запад По его словам, тбилисский интермодальный сухой порт – это комбинация сильной партнерства и соглашения, к которому мы пришли в виде меморандума о взаимопонимании в Грузии. По его словам, "инициатива и инвестиция группы порта Абу-Даби в конкретный интермодальный порт важны, поскольку они основаны на сотрудничестве и растущих отношениях с Грузией". На данный момент завершена первая фаза строительства "Сухого порта", которая включает в себя создание инфраструктуры, обустройство терминала и его присоединение к станции, т. е. терминал примыкает к железнодорожной станции, и перевозки в основном будут осуществляться по железной дороге из портов Поти и Батуми. После реализации всех трех фаз, сухой порт сможет принимать 200-250 тысяч контейнеров в год не только из Поти и Батуми, но и грузы из Средней Азии, которые будут складироваться, а затем перегружаться в контейнеры в Тбилисском сухом порту и далее транспортироваться в порты Батуми, Поти и, в перспективе, в Анаклия. Компания Abu Dhabi Ports Group владеет 60% акций и является основным партнером проекта строительства "Сухого порта". Он свяжет производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы через "Средний коридор", используя сеть морских и "сухих портов" в Грузии, Турции, Азербайджане, Армении и Казахстане. "Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. м). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги. Инвестиции в проект составляют 50 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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