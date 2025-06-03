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Превратить Грузию в новую Хорватию – правительство инициирует программу по развитию спорта
Превратить Грузию в новую Хорватию – правительство инициирует программу по развитию спорта
Sputnik Грузия
Новая программа будет способствовать как развитию массового и профессионального, так и детского спорта, заявил премьер 03.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-03T23:00+0400
2025-06-03T23:00+0400
2025-06-03T23:00+0400
спорт
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии инициирует программу по развитию спортивной инфраструктуры в школах страны, которая приблизит Грузию к спортивным достижениям Хорватии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Хорватия, население которой 3,8 млн человек (население Грузии – 3,7 млн), может похвастаться выдающимися спортивными достижениями в футболе, теннисе, баскетболе, водном поло. В частности, сборная Хорватии по футболу становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. По словам главы правительства, инициатива коснется как спортивных площадок, которые расположены вблизи государственных школ, так и других земельных участков, находящихся в государственной собственности, которые можно будет использовать для этой цели. "По всей стране есть не один объект, в том числе школьная инфраструктура. У школ, например, есть спортивные площадки, в том числе стандартные 100-метровые спортивные площадки, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Только в Тбилиси есть 20 таких школьных стадионов, которые нуждаются в реабилитации. Мы хотим максимально эффективно использовать этот ресурс", – заявил Кобахидзе. По его словам, новая программа будет способствовать как развитию массового и профессионального, так и детского спорта. Как пояснил премьер, суть программы заключается в том, что в обмен на инвестиции инвестор берет на себя ремонт и обустройство спортивных площадок и инфраструктуры. В программе сможет участвовать любой предприниматель, который представит инвестиционный проект и соответствующую банковскую гарантию. По словам премьера, во время учебного процесса школа сможет пользоваться объектом без какой-либо оплаты. "Инвестор обязан во время учебного процесса уступить инфраструктуру школе бесплатно", – добавил Кобахидзе. Как отметил премьер, спрос со стороны детей очень высокий, особенно в отношении футбола, но предложение не соответствует спросу. "Мы тратим государственные ресурсы на развитие такой инфраструктуры. В данном случае мы можем стимулировать инвесторов вкладывать собственные средства, и, таким образом, максимально способствовать развитию инфраструктуры и поддержке детского спорта – не только в футболе, но и, например, в регби и других направлениях, под которые также могут быть использованы эти пространства", – сказал Кобахидзе. По словам премьера, это будет максимально эффективная программа, которая даст конкретные результаты. В ближайшие дни программа будет анонсирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, ираклий кобахидзе, хорватия, тбилиси, новости, грузия, футбол
спорт, ираклий кобахидзе, хорватия, тбилиси, новости, грузия, футбол
Превратить Грузию в новую Хорватию – правительство инициирует программу по развитию спорта
Новая программа будет способствовать как развитию массового и профессионального, так и детского спорта, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии инициирует программу по развитию спортивной инфраструктуры в школах страны, которая приблизит Грузию к спортивным достижениям Хорватии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Хорватия, население которой 3,8 млн человек (население Грузии – 3,7 млн), может похвастаться выдающимися спортивными достижениями в футболе, теннисе, баскетболе, водном поло. В частности, сборная Хорватии по футболу становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
"Мы можем превратить Грузию в новую Хорватию в спортивном плане – маленькую страну с выдающимися спортивными достижениями. У нас есть соответствующий талант. Я считаю, что его нужно максимально использовать. Эта массовая программа, которую мы предлагаем, станет очень важным шагом вперед в этом направлении", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
По словам главы правительства, инициатива коснется как спортивных площадок, которые расположены вблизи государственных школ, так и других земельных участков, находящихся в государственной собственности, которые можно будет использовать для этой цели.
"По всей стране есть не один объект, в том числе школьная инфраструктура. У школ, например, есть спортивные площадки, в том числе стандартные 100-метровые спортивные площадки, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Только в Тбилиси есть 20 таких школьных стадионов, которые нуждаются в реабилитации. Мы хотим максимально эффективно использовать этот ресурс", – заявил Кобахидзе.
По его словам, новая программа будет способствовать как развитию массового и профессионального, так и детского спорта.
Как пояснил премьер, суть программы заключается в том, что в обмен на инвестиции инвестор берет на себя ремонт и обустройство спортивных площадок и инфраструктуры.
"Мы передадим инвесторам соответствующие земельные участки в аренду на 20 лет с правом застройки. В течение первых 10 лет они будут платить символическую арендную плату, а в следующие 10 лет – по рыночной стоимости. По сути, мы освобождаем их от арендной платы на 10 лет в обмен на инвестиции", – отметил Кобахидзе.
В программе сможет участвовать любой предприниматель, который представит инвестиционный проект и соответствующую банковскую гарантию.
По словам премьера, во время учебного процесса школа сможет пользоваться объектом без какой-либо оплаты. "Инвестор обязан во время учебного процесса уступить инфраструктуру школе бесплатно", – добавил Кобахидзе.
Как отметил премьер, спрос со стороны детей очень высокий, особенно в отношении футбола, но предложение не соответствует спросу.
"Мы тратим государственные ресурсы на развитие такой инфраструктуры. В данном случае мы можем стимулировать инвесторов вкладывать собственные средства, и, таким образом, максимально способствовать развитию инфраструктуры и поддержке детского спорта – не только в футболе, но и, например, в регби и других направлениях, под которые также могут быть использованы эти пространства", – сказал Кобахидзе.
По словам премьера, это будет максимально эффективная программа, которая даст конкретные результаты. В ближайшие дни программа будет анонсирована.