https://sputnik-georgia.ru/20250603/prevratit-gruziyu-v-novuyu-khorvatiyu--pravitelstvo-initsiiruet-programmu-po-razvitiyu-sporta-293633375.html

Превратить Грузию в новую Хорватию – правительство инициирует программу по развитию спорта

Превратить Грузию в новую Хорватию – правительство инициирует программу по развитию спорта

Sputnik Грузия

Новая программа будет способствовать как развитию массового и профессионального, так и детского спорта, заявил премьер 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T23:00+0400

2025-06-03T23:00+0400

2025-06-03T23:00+0400

спорт

ираклий кобахидзе

хорватия

тбилиси

новости

грузия

футбол

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии инициирует программу по развитию спортивной инфраструктуры в школах страны, которая приблизит Грузию к спортивным достижениям Хорватии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Хорватия, население которой 3,8 млн человек (население Грузии – 3,7 млн), может похвастаться выдающимися спортивными достижениями в футболе, теннисе, баскетболе, водном поло. В частности, сборная Хорватии по футболу становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. По словам главы правительства, инициатива коснется как спортивных площадок, которые расположены вблизи государственных школ, так и других земельных участков, находящихся в государственной собственности, которые можно будет использовать для этой цели. "По всей стране есть не один объект, в том числе школьная инфраструктура. У школ, например, есть спортивные площадки, в том числе стандартные 100-метровые спортивные площадки, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Только в Тбилиси есть 20 таких школьных стадионов, которые нуждаются в реабилитации. Мы хотим максимально эффективно использовать этот ресурс", – заявил Кобахидзе. По его словам, новая программа будет способствовать как развитию массового и профессионального, так и детского спорта. Как пояснил премьер, суть программы заключается в том, что в обмен на инвестиции инвестор берет на себя ремонт и обустройство спортивных площадок и инфраструктуры. В программе сможет участвовать любой предприниматель, который представит инвестиционный проект и соответствующую банковскую гарантию. По словам премьера, во время учебного процесса школа сможет пользоваться объектом без какой-либо оплаты. "Инвестор обязан во время учебного процесса уступить инфраструктуру школе бесплатно", – добавил Кобахидзе. Как отметил премьер, спрос со стороны детей очень высокий, особенно в отношении футбола, но предложение не соответствует спросу. "Мы тратим государственные ресурсы на развитие такой инфраструктуры. В данном случае мы можем стимулировать инвесторов вкладывать собственные средства, и, таким образом, максимально способствовать развитию инфраструктуры и поддержке детского спорта – не только в футболе, но и, например, в регби и других направлениях, под которые также могут быть использованы эти пространства", – сказал Кобахидзе. По словам премьера, это будет максимально эффективная программа, которая даст конкретные результаты. В ближайшие дни программа будет анонсирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, ираклий кобахидзе, хорватия, тбилиси, новости, грузия, футбол