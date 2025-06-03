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Реформирование госпредприятий стимулирует рост экономики Грузии – премьер
Реформирование госпредприятий стимулирует рост экономики Грузии – премьер
Sputnik Грузия
Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий и в ближайшее время представит в парламент соответствующий... 03.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-03T23:34+0400
2025-06-03T23:34+0400
грузия
экономика
новости
ираклий кобахидзе
грузинская железная дорога
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует проведение полноценной реформы госпредприятий, которая будет стимулировать экономическое развитие страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, и, как отметил премьер, в ближайшее время будет подготовлен и представлен в парламент соответствующий законодательный пакет, который поможет окончательно реализовать реформу. По его словам, будут приложены максимальные усилия для улучшения системы управления государственными предприятиями в Грузии, что еще больше простимулирует экономическое развитие страны. Как пояснил Кобахидзе, оптимизация – это одно из направлений, которое позволит улучшить как экономику, так и эффективность, но в то же время необходимо провести важные реформы на государственных предприятиях для максимального повышения эффективности. Премьер отметил, что уже проведена оптимизация и смена руководства на нескольких государственных предприятиях: в АО "Грузинская железная дорога" и государственных предприятиях в сфере энергетики. Также по государственным предприятиям, работающим в сфере энергетики, будет сэкономлено не менее 16,5 млн лари. Общая экономия, по его словам, составит не менее 52,5 млн лари только на этих государственных предприятиях, куда входят ГЖД и государственные предприятия, работающие в энергетическом секторе. Как отметил Кобахидзе, аналогичные процессы должны быть проведены и на других государственных предприятиях, что пойдет на пользу развитию страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, правительство грузии
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, правительство грузии

Реформирование госпредприятий стимулирует рост экономики Грузии – премьер

23:34 03.06.2025
© Courtesy of Irakli Kobakhidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2025
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий и в ближайшее время представит в парламент соответствующий законодательный пакет
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует проведение полноценной реформы госпредприятий, которая будет стимулировать экономическое развитие страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, и, как отметил премьер, в ближайшее время будет подготовлен и представлен в парламент соответствующий законодательный пакет, который поможет окончательно реализовать реформу.

"Мы начинаем процесс, который приведет к полноценной реформе государственных предприятий, что подразумевает смену менеджмента и оздоровление системы. Это будет дополнительно способствовать дальнейшему стимулированию экономического развития нашей страны", – заявил Кобахидзе.

По его словам, будут приложены максимальные усилия для улучшения системы управления государственными предприятиями в Грузии, что еще больше простимулирует экономическое развитие страны.
Как пояснил Кобахидзе, оптимизация – это одно из направлений, которое позволит улучшить как экономику, так и эффективность, но в то же время необходимо провести важные реформы на государственных предприятиях для максимального повышения эффективности.
Премьер отметил, что уже проведена оптимизация и смена руководства на нескольких государственных предприятиях: в АО "Грузинская железная дорога" и государственных предприятиях в сфере энергетики.

"Мы поставили им конкретные задачи по реформам, в том числе по оптимизации. У нас уже есть первичные данные по оптимизации. Оптимизация железной дороги сэкономит нам более 36 миллионов лари в год. Речь идет только об оптимизации персонала", – сказал премьер.

Также по государственным предприятиям, работающим в сфере энергетики, будет сэкономлено не менее 16,5 млн лари.
Общая экономия, по его словам, составит не менее 52,5 млн лари только на этих государственных предприятиях, куда входят ГЖД и государственные предприятия, работающие в энергетическом секторе.
Как отметил Кобахидзе, аналогичные процессы должны быть проведены и на других государственных предприятиях, что пойдет на пользу развитию страны.
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