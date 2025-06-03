https://sputnik-georgia.ru/20250603/reformirovanie-gospredpriyatiy-stimuliruet-rost-ekonomiki-gruzii--premer-293633766.html

Реформирование госпредприятий стимулирует рост экономики Грузии – премьер

Реформирование госпредприятий стимулирует рост экономики Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий и в ближайшее время представит в парламент соответствующий... 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T23:34+0400

2025-06-03T23:34+0400

2025-06-03T23:34+0400

грузия

экономика

новости

ираклий кобахидзе

грузинская железная дорога

правительство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412417_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b1c6162073da124db8e195a5d1665154.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует проведение полноценной реформы госпредприятий, которая будет стимулировать экономическое развитие страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Правительство Грузии активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, и, как отметил премьер, в ближайшее время будет подготовлен и представлен в парламент соответствующий законодательный пакет, который поможет окончательно реализовать реформу. По его словам, будут приложены максимальные усилия для улучшения системы управления государственными предприятиями в Грузии, что еще больше простимулирует экономическое развитие страны. Как пояснил Кобахидзе, оптимизация – это одно из направлений, которое позволит улучшить как экономику, так и эффективность, но в то же время необходимо провести важные реформы на государственных предприятиях для максимального повышения эффективности. Премьер отметил, что уже проведена оптимизация и смена руководства на нескольких государственных предприятиях: в АО "Грузинская железная дорога" и государственных предприятиях в сфере энергетики. Также по государственным предприятиям, работающим в сфере энергетики, будет сэкономлено не менее 16,5 млн лари. Общая экономия, по его словам, составит не менее 52,5 млн лари только на этих государственных предприятиях, куда входят ГЖД и государственные предприятия, работающие в энергетическом секторе. Как отметил Кобахидзе, аналогичные процессы должны быть проведены и на других государственных предприятиях, что пойдет на пользу развитию страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская железная дорога, правительство грузии