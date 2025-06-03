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Синоптики предупредили о граде на Востоке Грузии
Синоптики предупредили о граде на Востоке Грузии
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 03.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-03T20:17+0400
2025-06-03T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грозы и град ожидаются на Востоке Грузии с конца дня 3 июня до утра 4 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период также ожидается сильный западный ветер и кратковременные дожди в большинстве регионов страны. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. На май 2025 года в Грузии функционировало 255 наземных пунктов наблюдения (станций/постов) за метеорологическими и гидрологическими параметрами, что способствует повышению качества прогнозирования погоды и эффективности раннего предупреждения о надвигающихся стихийных гидрометеорологических явлениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода
Синоптики предупредили о граде на Востоке Грузии
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грозы и град ожидаются на Востоке Грузии с конца дня 3 июня до утра 4 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, в этот период также ожидается сильный западный ветер и кратковременные дожди в большинстве регионов страны.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.
На май 2025 года в Грузии функционировало 255 наземных пунктов наблюдения (станций/постов) за метеорологическими и гидрологическими параметрами, что способствует повышению качества прогнозирования погоды и эффективности раннего предупреждения о надвигающихся стихийных гидрометеорологических явлениях.