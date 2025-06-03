https://sputnik-georgia.ru/20250603/sinoptiki-predupredili-o-grade-na-vostoke-gruzii-293635690.html

Синоптики предупредили о граде на Востоке Грузии

Синоптики предупредили о граде на Востоке Грузии

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T20:17+0400

2025-06-03T20:17+0400

2025-06-03T20:17+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

погода

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23887/49/238874907_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ff4b28f08d9c3ef4d5e04d74d3cc6fa9.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грозы и град ожидаются на Востоке Грузии с конца дня 3 июня до утра 4 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период также ожидается сильный западный ветер и кратковременные дожди в большинстве регионов страны. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. На май 2025 года в Грузии функционировало 255 наземных пунктов наблюдения (станций/постов) за метеорологическими и гидрологическими параметрами, что способствует повышению качества прогнозирования погоды и эффективности раннего предупреждения о надвигающихся стихийных гидрометеорологических явлениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода