https://sputnik-georgia.ru/20250603/sokraschenie-bezrabotitsy-i-rost-zarplat--premer-gruzii-o-planakh-na-blizhayshie-gody-293625233.html

Сокращение безработицы и рост зарплат – премьер Грузии о планах на ближайшие годы

Сокращение безработицы и рост зарплат – премьер Грузии о планах на ближайшие годы

Sputnik Грузия

По темпам роста экономики, Грузия остается передовой не только в широком регионе, но и в масштабах Европы, заявил Кобахидзе 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T18:38+0400

2025-06-03T18:38+0400

2025-06-03T18:38+0400

безработица

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тбилиси

ираклий кобахидзе

сакстат

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Текущие темпы роста экономики Грузии позволяют выполнить поставленные правительством задачи – снизить безработицу и увеличить зарплаты, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", приоритетными направлениями являются сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности, безработицы и рост занятости. По словам премьера, за три года, с 2022 по 2024 год, число наемных работников в Грузии увеличилось на 185 тысяч, а их средняя заработная плата – с 1,3 до 2,2 тысячи лари. По данным службы статистики "Сакстат", в течение 2024 года уровень зарплат в стране вырос в среднем на 8,5%. Размеры зарплат также зависят от города и региона. Например, самая высокая оплата труда в Тбилиси – в среднем 2 583 лари, а самая низкая – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где ежемесячная зарплата в среднем составляет 1 060 лари. По словам премьера, по темпам роста экономики Грузия остается передовой не только в широком регионе, но и в масштабах Европы. Экономика Грузии стремительно растет последние несколько лет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Кобахидзе отметил, что одной из национальных задач является окончательное преодоление бедности, и экономический рост имеет для этого решающее значение. Борьба с бедностью Борьба с бедностью – одна из важнейших задач властей Грузии, сокращение бедности в стране началось в 2012 году. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уровень бедности в стране за последние 12 лет после смены власти сократился почти вдвое – с 1,1 миллиона человек примерно до 600 тысяч. За чертой бедности в Грузии в 2024 году находилось 9,4% населения, что на 2,4 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".В прошлом году не имели доступа к минимальным средствам существования 7,8% жителей городов и 11,9% жителей сел в Грузии. С 2023 года показатель для городов снизился на 3,7 процентного пункта, а для сел – на 1,6.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов: чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Пособие на каждого ребенка до 16 лет составляет 200 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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безработица, экономика, новости, грузия, европа, тбилиси, ираклий кобахидзе, сакстат