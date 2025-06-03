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Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Тбилиси
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Тбилиси
Sputnik Грузия
В Тбилиси концерт фронтмена Rammstein состоится на сцене Дворца спорта 03.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-03T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Солист культовой немецкой индастриал-метал группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Тбилиси в рамках сольного тура Meine Welt Tour 11 января 2026 года, информация опубликована на сайте артиста.Старт нового сольного турне лидера Rammstein запланирован на 29 октября 2025 года, финал – на январь 2026-го. Тбилиси как раз финишная точка тура.Так, в 2025-26 гг. Линдеманн выступит в Германии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Испании, Франции, Австрии, Польше, Венгрии, Румынии, Турции, Болгарии, Хорватии, Италии, Швейцарии, Чехии, Казахстане, Узбекистане и Грузии.В Тбилиси концерт фронтмена Rammstein состоится на сцене Дворца спорта. Билеты поступят в продажу на сайте Линдеманна с 6 июня 2025 года. История группы Rammstein началась в 1994 году в Берлине, когда несколько музыкантов объединились для создания новой музыки. Rammstein был основан гитаристом Рихардом Круспе, вокалистом Тиллем Линдеманном, гитаристом Паулем Ландерсом, бас-гитаристом Оливером Риделем, клавишником Кристианом "Флаке" Лоренцом и драммером Кристофом Шнайдером. В 1995 году рокеры выпустили дебютный альбом "Herzeleid". При этом Тилль Линдеманн настоял на том, чтобы группа исполняла песни на немецком языке, а не на английском. Их первый альбом имел оглушительный успех. В 1996 году состоялось первое выступление Rammstein на телеканале "MTV". А в 1997 году рокеры выпустили второй альбом "Sehnsucht", который вскоре обрел статус платинового. С этого момента группа стала пользоваться успехом за пределами Германии, по всему миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, нидерланды, германия, тбилиси, тилль линдеманн, rammstein, дворец спорта
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Тбилиси
16:44 03.06.2025 (обновлено: 17:02 03.06.2025)
В Тбилиси концерт фронтмена Rammstein состоится на сцене Дворца спорта
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Солист культовой немецкой индастриал-метал группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Тбилиси в рамках сольного тура Meine Welt Tour 11 января 2026 года, информация опубликована на сайте артиста.
Старт нового сольного турне лидера Rammstein запланирован на 29 октября 2025 года, финал – на январь 2026-го. Тбилиси как раз финишная точка тура.
Так, в 2025-26 гг. Линдеманн выступит в Германии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Испании, Франции, Австрии, Польше, Венгрии, Румынии, Турции, Болгарии, Хорватии, Италии, Швейцарии, Чехии, Казахстане, Узбекистане и Грузии.
В Тбилиси концерт фронтмена Rammstein состоится на сцене Дворца спорта. Билеты поступят в продажу на сайте Линдеманна с 6 июня 2025 года.
История группы Rammstein началась в 1994 году в Берлине, когда несколько музыкантов объединились для создания новой музыки. Rammstein был основан гитаристом Рихардом Круспе, вокалистом Тиллем Линдеманном, гитаристом Паулем Ландерсом, бас-гитаристом Оливером Риделем, клавишником Кристианом "Флаке" Лоренцом и драммером Кристофом Шнайдером.
В 1995 году рокеры выпустили дебютный альбом "Herzeleid". При этом Тилль Линдеманн настоял на том, чтобы группа исполняла песни на немецком языке, а не на английском. Их первый альбом имел оглушительный успех.
В 1996 году состоялось первое выступление Rammstein на телеканале "MTV". А в 1997 году рокеры выпустили второй альбом "Sehnsucht", который вскоре обрел статус платинового. С этого момента группа стала пользоваться успехом за пределами Германии, по всему миру.