https://sputnik-georgia.ru/20250603/solist-rammstein-till-lindemann-vystupit-v-tbilisi-293628170.html

Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Тбилиси

Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Тбилиси

Sputnik Грузия

В Тбилиси концерт фронтмена Rammstein состоится на сцене Дворца спорта 03.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Солист культовой немецкой индастриал-метал группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Тбилиси в рамках сольного тура Meine Welt Tour 11 января 2026 года, информация опубликована на сайте артиста.Старт нового сольного турне лидера Rammstein запланирован на 29 октября 2025 года, финал – на январь 2026-го. Тбилиси как раз финишная точка тура.Так, в 2025-26 гг. Линдеманн выступит в Германии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Испании, Франции, Австрии, Польше, Венгрии, Румынии, Турции, Болгарии, Хорватии, Италии, Швейцарии, Чехии, Казахстане, Узбекистане и Грузии.В Тбилиси концерт фронтмена Rammstein состоится на сцене Дворца спорта. Билеты поступят в продажу на сайте Линдеманна с 6 июня 2025 года. История группы Rammstein началась в 1994 году в Берлине, когда несколько музыкантов объединились для создания новой музыки. Rammstein был основан гитаристом Рихардом Круспе, вокалистом Тиллем Линдеманном, гитаристом Паулем Ландерсом, бас-гитаристом Оливером Риделем, клавишником Кристианом "Флаке" Лоренцом и драммером Кристофом Шнайдером. В 1995 году рокеры выпустили дебютный альбом "Herzeleid". При этом Тилль Линдеманн настоял на том, чтобы группа исполняла песни на немецком языке, а не на английском. Их первый альбом имел оглушительный успех. В 1996 году состоялось первое выступление Rammstein на телеканале "MTV". А в 1997 году рокеры выпустили второй альбом "Sehnsucht", который вскоре обрел статус платинового. С этого момента группа стала пользоваться успехом за пределами Германии, по всему миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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