https://sputnik-georgia.ru/20250603/spasibo-levante-georgiy-kochorashvili-poproschalsya-s-ispanskim-klubom-293621495.html
Спасибо, "Леванте": Георгий Кочорашвили попрощался с испанским клубом
Спасибо, "Леванте": Георгий Кочорашвили попрощался с испанским клубом
Sputnik Грузия
Кочорашвили перешел в "Леванте" в 2019 году 03.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-03T15:35+0400
2025-06-03T15:35+0400
2025-06-03T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. "Пришел в "Леванте" 19-летним мальчиком, а ушел мужчиной" – так трогательно попрощался с испанским клубом полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили, который с нового сезона будет играть за лиссабонский "Спортинг". Кочорашвили перешел в "Леванте" в 2019 году. В апреле 2025 года он подписал контракт с лиссабонским "Спортингом". По информации портала Transfermarkt, португальцы заплатили за Кочорашвили 5,5 млн евро. "Спасибо всем, кто связан с "Леванте". Я приехал сюда мальчиком в 19 лет, а ухожу мужчиной. Ваша помощь имела решающее значение для моего развития. Это не прощание, мы обязательно встретимся в будущем", – сказал Кочорашвили. Футболист поблагодарил своих бывших одноклубников, тренеров, технический персонал, а также своих родных за постоянную поддержку."Спасибо моей семье – без них мой прогресс был бы невозможен", – написал в соцсети Кочорашвили. Грузинский полузащитник покинул клуб на мажорной ноте – "Леванте" по итогам сезона будет играть в Ла Лиге. А сам Кочорашвили в сезоне 2025/2026, то есть уже в сентябре, выступит в Лиге чемпионов УЕФА в составе "Спортинга". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий кочорашвили, спорт, новости, грузия, уефа, футбол
георгий кочорашвили, спорт, новости, грузия, уефа, футбол
Спасибо, "Леванте": Георгий Кочорашвили попрощался с испанским клубом
15:35 03.06.2025 (обновлено: 15:55 03.06.2025)
Кочорашвили перешел в "Леванте" в 2019 году
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. "Пришел в "Леванте" 19-летним мальчиком, а ушел мужчиной" – так трогательно попрощался с испанским клубом полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили, который с нового сезона будет играть за лиссабонский "Спортинг".
Кочорашвили перешел в "Леванте" в 2019 году. В апреле 2025 года он подписал контракт с лиссабонским "Спортингом". По информации портала Transfermarkt, португальцы заплатили за Кочорашвили 5,5 млн евро.
"Спасибо всем, кто связан с "Леванте". Я приехал сюда мальчиком в 19 лет, а ухожу мужчиной. Ваша помощь имела решающее значение для моего развития. Это не прощание, мы обязательно встретимся в будущем", – сказал Кочорашвили.
Футболист поблагодарил своих бывших одноклубников, тренеров, технический персонал, а также своих родных за постоянную поддержку.
"Спасибо моей семье – без них мой прогресс был бы невозможен", – написал в соцсети Кочорашвили.
Грузинский полузащитник покинул клуб на мажорной ноте – "Леванте" по итогам сезона будет играть в Ла Лиге. А сам Кочорашвили в сезоне 2025/2026, то есть уже в сентябре, выступит в Лиге чемпионов УЕФА в составе "Спортинга".