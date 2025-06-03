https://sputnik-georgia.ru/20250603/v-mvd-gruzii--kadrovye-izmeneniya-293622242.html

В МВД Грузии кадровые изменения

В МВД Грузии кадровые изменения

Sputnik Грузия

После ухода Челидзе у главы МВД Гелы Геладзе осталось четыре заместителя 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T12:36+0400

2025-06-03T12:36+0400

2025-06-03T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Генерал-майор полиции Иосиф Челидзе покинул пост заместителя министра внутренних дел Грузии, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на пресс-службу МВД. Дополнительные детали, включая причины ухода и информацию о том, кто заменит Челидзе в ведомстве, пока не разглашают. Челидзе занимал должность заместителя министра внутренних дел с 10 сентября 2019 года. После ухода Челидзе у главы МВД Гелы Геладзе осталось четыре заместителя: первый заместитель – Роланд Месхи, а также Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи и Шалва Тадумадзе. Геладзе был назначен на пост министра внутренних дел 28 мая. На этой должности он сменил Вахтанга Гомелаури, который возглавлял ведомство с 2019 года. Гомелаури ушел в отставку по собственному желанию. Изменения коснулись и Департамента генеральной инспекции. Согласно информации МВД, новым директором ведомства назначен Давид Арчвадзе. На этой должности он сменил Георгия Иосебидзе. Арчвадзе по образованию – правовед. В 2004 году он окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили и получил квалификацию юриста. У него многолетний опыт работы в различных подразделениях министерства внутренних дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, шалва тадумадзе, георгий бутхузи, вахтанг гомелаури, мвд грузии