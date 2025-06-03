https://sputnik-georgia.ru/20250603/zhestokoe-ubiystvo-eks-zheny-v-kakheti--muzhchinu-prigovorili-k-20-godam-tyurmy-293627770.html

Жестокое убийство экс-жены в Кахети – мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы

Жестокое убийство экс-жены в Кахети – мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы

Sputnik Грузия

По информации СМИ, мужчина забил до смерти бывшую жену камнем 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T19:19+0400

2025-06-03T19:19+0400

2025-06-03T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Житель Кахети приговорен к 20 годам тюрьмы за умышленное убийство бывшей супруги, совершенное при отягчающих обстоятельствах, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии. Изученные в ходе судебного разбирательства доказательства подтвердили, что 11 ноября 2024 года в Сагареджо (регион Кахети) подсудимый нанес тяжкие телесные повреждения своей бывшей супруге тупым предметом, в результате чего потерпевшая скончалась. Следствие велось по двум статьям УК Грузии "Неисполнение приговора или иного судебного решения либо воспрепятствование его исполнению" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". По информации СМИ, мужчина забил до смерти свою жену камнем. Женщина скончалась в больнице от полученных повреждений. По словам родных погибшей, мужчина вышел из тюрьмы по амнистии не задолго до убийства. Бывшему мужу был выписан ограничительный ордер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сагареджо

кахети

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