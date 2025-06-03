https://sputnik-georgia.ru/20250603/zolotoy-myach-2025--kvaratskheliya-uluchshil-pozitsii-v-pervoy-desyatke-293610782.html

"Золотой мяч" 2025 – Кварацхелия улучшил позиции в первой десятке

"Золотой мяч" 2025 – Кварацхелия улучшил позиции в первой десятке

Sputnik Грузия

Восходящая легенда грузинского футбола ближе к престижной награде 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T11:08+0400

2025-06-03T11:08+0400

2025-06-03T11:08+0400

грузия

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия в обновленном рейтинге претендентов на "Золотой мяч" расположился на седьмой строчке. Рейтинг "Золотого мяча" 2024-25 был обновлен после финала Лиги чемпионов, где "Пари Сен-Жермен" разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0 и впервые выиграл самый престижный европейский клубный турнир.Лидером рейтинга остается вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, признанный лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов. Новый рейтинг ТОП-10 выглядит следующим образом: В мюнхенском финале 31 мая "парижане" разгромили миланский клуб. Один из голов в ворота Зоммера забил Хвича Кварацхелия. Он стал первым грузинским футболистом, которому довелось забить в финале самого престижного клубного турнира.По итогам 2023 года, среди лауреатов "Золотого мяча" Кварацхелия занял 17-е место. Церемония награждения "Золотой мяч" 2025 состоится 22 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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