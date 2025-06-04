https://sputnik-georgia.ru/20250604/bezdeystvie-missii-es-daet-zelenyy-svet-nasiliyu-v-gruzii--papuashvili-293640886.html
Бездействие миссии ЕС дает "зеленый свет" насилию в Грузии – Папуашвили
Бездействие миссии ЕС дает "зеленый свет" насилию в Грузии – Папуашвили
Sputnik Грузия
Складывается впечатление, что ненависть и насилие могут быть оправданы именем "европейских ценностей", заявляет политик 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T15:35+0400
2025-06-04T15:35+0400
2025-06-04T15:35+0400
политика
грузия
новости
сша
тбилиси
шалва папуашвили
usaid
дональд трамп
илон маск
антикоррупционное бюро
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268143210_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_be677a26980180609462e159db01f619.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Власти Грузии разочарованы из-за отказа миссии Евросоюза публично осудить проявление ненависти и насилия со стороны финансируемых ЕС организаций, говорится в письме председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому. Глава грузинского законодательного органа опубликовал письмо на своей странице в соцсети и пояснил, что несколько дней назад обратился к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому c повторным письмом, в котором еще раз обратил внимание на "тревожную ситуацию, когда имя и финансирование ЕС используются для целей ненависти, насилия и пропаганды". По словам Папуашвили, письмо было адресовано дипломату 30 мая текущего года. По словам главы парламента, прискорбно, что бездействие миссии ЕС в отношении лиц и организаций, действующих вопреки европейским ценностям, но получающих финансирование от ЕС, создает среду, благоприятную для разжигания ненависти, насилия и политической поляризации. "Глубоко разочаровывает тот факт, что, несмотря на многократные обращения со стороны властей Грузии, включая мое последнее письмо, миссия ЕС уклоняется от осуждения проявлений ненависти и насилия, исходящих от финансируемых ЕС групп", – отметил Папуашвили. Глава парламента напомнил, что, как было указано в предыдущем его письме, опыт показывает, что отсутствие реакции со стороны доноров на подобное поведение дает этим группам ощущение вседозволенности и воспринимается как сигнал "зеленого света" для новых актов насилия. "Складывается впечатление, что ненависть и насилие могут быть оправданы именем "европейских ценностей". Более того, вызывает тревогу тот факт, что вместо осуждения ненависти, насилия и пропаганды мы слышим заявления в поддержку тех групп, которые сами являются организаторами ненависти, насилия и пропаганды", – отметил он. Папуашвили отметил, что его предупреждение о возможных последствиях бездействия ЕС подтвердилось. Он напомнил о серии инцидентов: 9 мая во время мероприятия миссии ЕС получатели европейского финансирования напали на журналиста, также 17 мая оскорбили депутата Мариам Лашхи при ее детях, 22 мая прозвучали угрозы в адрес депутата Ираклия Заркуа. Все эти действия, по его словам, оправдывались ссылками на "европейские ценности". Глава парламента указал на тот факт, что в течение последних нескольких недель финансируемые ЕС НПО в своих заявлениях и документах начали отрицать легитимность демократически избранной власти Грузии и вводить такие термины, как "нелегитимный" и "самопровозглашенный" парламент и правительство. Называть парламент, избранный народом, "нелегитимным" и не признавать демократические институты, по словам Папуашвили, это прямое отрицание самой демократии. Ответственное донорство, по словам Папуашвили, это не вопрос выбора, а международное правовое обязательство, закрепленное Парижской декларацией об эффективности помощи. "Нарушение этого обязательства одновременно означает нарушение основанного на правилах международного порядка. Отказ от использования донорского финансирования в экстремистских целях является главным компонентом этого обязательства", – отмечено в письме. При этом Папуашвили говорит, что игнорирование его предупреждений – не новость. Ранее, по его словам, европейская помощь уже использовалась в недемократических целях. В качестве примера он привел кампанию НПО "Сирцхвилиа", финансируемую "Европейским фондом за демократию" (EED), которая, как утверждает спикер, оправдывала использование коктейлей Молотова как легитимную форму протеста. Суть Евросоюза как проекта мира заключается не только в предотвращении войн между государствами-членами, но и в создании возможностей для развития обществ в мирной обстановке – в такой среде, которая, по словам Папуашвили, будет свободна от дезинформации, истерии и насилия. В противовес указанному, финансирование ненависти, насилия и пропаганды означает отказ от основных ценностей Евросоюза, подчеркнул глава парламента. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268143210_50:0:1187:853_1920x0_80_0_0_9c2cef048e69c35db311798652d839f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, сша, тбилиси, шалва папуашвили, usaid, дональд трамп, илон маск, антикоррупционное бюро
политика, грузия, новости, сша, тбилиси, шалва папуашвили, usaid, дональд трамп, илон маск, антикоррупционное бюро
Бездействие миссии ЕС дает "зеленый свет" насилию в Грузии – Папуашвили
Складывается впечатление, что ненависть и насилие могут быть оправданы именем "европейских ценностей", заявляет политик
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Власти Грузии разочарованы из-за отказа миссии Евросоюза публично осудить проявление ненависти и насилия со стороны финансируемых ЕС организаций, говорится в письме председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому.
Глава грузинского законодательного органа опубликовал письмо на своей странице в соцсети и пояснил, что несколько дней назад обратился к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому c повторным письмом, в котором еще раз обратил внимание на "тревожную ситуацию, когда имя и финансирование ЕС используются для целей ненависти, насилия и пропаганды". По словам Папуашвили, письмо было адресовано дипломату 30 мая текущего года.
"Я хочу выразить разочарование тем, что миссия Евросоюза в Грузии публично не осудила продолжающуюся кампанию оскорблений и агрессивные нападки на представителей парламента и правительства Грузии со стороны тех лиц, которые получают финансирование от ЕС и его государств-членов", – говорится в письме Папуашвили.
По словам главы парламента, прискорбно, что бездействие миссии ЕС в отношении лиц и организаций, действующих вопреки европейским ценностям, но получающих финансирование от ЕС, создает среду, благоприятную для разжигания ненависти, насилия и политической поляризации.
"Глубоко разочаровывает тот факт, что, несмотря на многократные обращения со стороны властей Грузии, включая мое последнее письмо, миссия ЕС уклоняется от осуждения проявлений ненависти и насилия, исходящих от финансируемых ЕС групп", – отметил Папуашвили.
Глава парламента напомнил, что, как было указано в предыдущем его письме, опыт показывает, что отсутствие реакции со стороны доноров на подобное поведение дает этим группам ощущение вседозволенности и воспринимается как сигнал "зеленого света" для новых актов насилия.
"Складывается впечатление, что ненависть и насилие могут быть оправданы именем "европейских ценностей". Более того, вызывает тревогу тот факт, что вместо осуждения ненависти, насилия и пропаганды мы слышим заявления в поддержку тех групп, которые сами являются организаторами ненависти, насилия и пропаганды", – отметил он.
Папуашвили отметил, что его предупреждение о возможных последствиях бездействия ЕС подтвердилось.
Он напомнил о серии инцидентов: 9 мая во время мероприятия миссии ЕС получатели европейского финансирования напали на журналиста, также 17 мая оскорбили депутата Мариам Лашхи при ее детях, 22 мая прозвучали угрозы в адрес депутата Ираклия Заркуа.
Все эти действия, по его словам, оправдывались ссылками на "европейские ценности".
"В своем предыдущем письме я указывал на те угрозы, которые несет отказ от публичного и четкого осуждения подобных радикальных действий, которые не только подпитывают политическую поляризацию, но и представляют собой угрозу для грузинской демократии. Мы уже видим, что группы, поощряемые таким молчанием, приблизились к той черте, за которой начинается экстремизм, и откуда уже не будет возврата", – подчеркнул Папуашвили.
Глава парламента указал на тот факт, что в течение последних нескольких недель финансируемые ЕС НПО в своих заявлениях и документах начали отрицать легитимность демократически избранной власти Грузии и вводить такие термины, как "нелегитимный" и "самопровозглашенный" парламент и правительство.
Называть парламент, избранный народом, "нелегитимным" и не признавать демократические институты, по словам Папуашвили, это прямое отрицание самой демократии.
"Координированный характер этой кампании ясно свидетельствует о том, что мы имеем дело с попыткой подготовить идеологическую почву для смены законного правительства недемократическими методами. Очевидно, что по любым демократическим стандартам это не свобода выражения мнения, а экстремизм", – отметил он.
Ответственное донорство, по словам Папуашвили, это не вопрос выбора, а международное правовое обязательство, закрепленное Парижской декларацией об эффективности помощи.
"Нарушение этого обязательства одновременно означает нарушение основанного на правилах международного порядка. Отказ от использования донорского финансирования в экстремистских целях является главным компонентом этого обязательства", – отмечено в письме.
При этом Папуашвили говорит, что игнорирование его предупреждений – не новость. Ранее, по его словам, европейская помощь уже использовалась в недемократических целях. В качестве примера он привел кампанию НПО "Сирцхвилиа", финансируемую "Европейским фондом за демократию" (EED), которая, как утверждает спикер, оправдывала использование коктейлей Молотова как легитимную форму протеста.
"В 2023 году, когда в истории Грузии впервые был использован коктейль Молотова, этот акт не был должным образом осужден. Напротив, некоторые попытались романтизировать его, что на следующий год привело к использованию десятков коктейлей Молотова и других взрывчатых средств против людей и зданий. В этой эскалации трудно не заметить причинно-следственную связь", – пишет он.
Суть Евросоюза как проекта мира заключается не только в предотвращении войн между государствами-членами, но и в создании возможностей для развития обществ в мирной обстановке – в такой среде, которая, по словам Папуашвили, будет свободна от дезинформации, истерии и насилия.
В противовес указанному, финансирование ненависти, насилия и пропаганды означает отказ от основных ценностей Евросоюза, подчеркнул глава парламента.
"Пришло время, чтобы заинтересованные Грузией некоторые представители ЕС соотнесли свои действия с рамками европейских ценностей. Это тот базовый тест, который им еще предстоит пройти", – заключил Папуашвили.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.
На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.
Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.