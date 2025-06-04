https://sputnik-georgia.ru/20250604/bezdeystvie-missii-es-daet-zelenyy-svet-nasiliyu-v-gruzii--papuashvili-293640886.html

Бездействие миссии ЕС дает "зеленый свет" насилию в Грузии – Папуашвили

Бездействие миссии ЕС дает "зеленый свет" насилию в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Складывается впечатление, что ненависть и насилие могут быть оправданы именем "европейских ценностей", заявляет политик 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T15:35+0400

2025-06-04T15:35+0400

2025-06-04T15:35+0400

политика

грузия

новости

сша

тбилиси

шалва папуашвили

usaid

дональд трамп

илон маск

антикоррупционное бюро

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268143210_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_be677a26980180609462e159db01f619.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Власти Грузии разочарованы из-за отказа миссии Евросоюза публично осудить проявление ненависти и насилия со стороны финансируемых ЕС организаций, говорится в письме председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому. Глава грузинского законодательного органа опубликовал письмо на своей странице в соцсети и пояснил, что несколько дней назад обратился к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому c повторным письмом, в котором еще раз обратил внимание на "тревожную ситуацию, когда имя и финансирование ЕС используются для целей ненависти, насилия и пропаганды". По словам Папуашвили, письмо было адресовано дипломату 30 мая текущего года. По словам главы парламента, прискорбно, что бездействие миссии ЕС в отношении лиц и организаций, действующих вопреки европейским ценностям, но получающих финансирование от ЕС, создает среду, благоприятную для разжигания ненависти, насилия и политической поляризации. "Глубоко разочаровывает тот факт, что, несмотря на многократные обращения со стороны властей Грузии, включая мое последнее письмо, миссия ЕС уклоняется от осуждения проявлений ненависти и насилия, исходящих от финансируемых ЕС групп", – отметил Папуашвили. Глава парламента напомнил, что, как было указано в предыдущем его письме, опыт показывает, что отсутствие реакции со стороны доноров на подобное поведение дает этим группам ощущение вседозволенности и воспринимается как сигнал "зеленого света" для новых актов насилия. "Складывается впечатление, что ненависть и насилие могут быть оправданы именем "европейских ценностей". Более того, вызывает тревогу тот факт, что вместо осуждения ненависти, насилия и пропаганды мы слышим заявления в поддержку тех групп, которые сами являются организаторами ненависти, насилия и пропаганды", – отметил он. Папуашвили отметил, что его предупреждение о возможных последствиях бездействия ЕС подтвердилось. Он напомнил о серии инцидентов: 9 мая во время мероприятия миссии ЕС получатели европейского финансирования напали на журналиста, также 17 мая оскорбили депутата Мариам Лашхи при ее детях, 22 мая прозвучали угрозы в адрес депутата Ираклия Заркуа. Все эти действия, по его словам, оправдывались ссылками на "европейские ценности". Глава парламента указал на тот факт, что в течение последних нескольких недель финансируемые ЕС НПО в своих заявлениях и документах начали отрицать легитимность демократически избранной власти Грузии и вводить такие термины, как "нелегитимный" и "самопровозглашенный" парламент и правительство. Называть парламент, избранный народом, "нелегитимным" и не признавать демократические институты, по словам Папуашвили, это прямое отрицание самой демократии. Ответственное донорство, по словам Папуашвили, это не вопрос выбора, а международное правовое обязательство, закрепленное Парижской декларацией об эффективности помощи. "Нарушение этого обязательства одновременно означает нарушение основанного на правилах международного порядка. Отказ от использования донорского финансирования в экстремистских целях является главным компонентом этого обязательства", – отмечено в письме. При этом Папуашвили говорит, что игнорирование его предупреждений – не новость. Ранее, по его словам, европейская помощь уже использовалась в недемократических целях. В качестве примера он привел кампанию НПО "Сирцхвилиа", финансируемую "Европейским фондом за демократию" (EED), которая, как утверждает спикер, оправдывала использование коктейлей Молотова как легитимную форму протеста. Суть Евросоюза как проекта мира заключается не только в предотвращении войн между государствами-членами, но и в создании возможностей для развития обществ в мирной обстановке – в такой среде, которая, по словам Папуашвили, будет свободна от дезинформации, истерии и насилия. В противовес указанному, финансирование ненависти, насилия и пропаганды означает отказ от основных ценностей Евросоюза, подчеркнул глава парламента. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, тбилиси, шалва папуашвили, usaid, дональд трамп, илон маск, антикоррупционное бюро