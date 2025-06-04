https://sputnik-georgia.ru/20250604/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-tbilisi--poslednie-tendentsii-293620388.html

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции

Sputnik Грузия

В столице за четыре месяца 2025 года продано 12,5 тысячи квартир стоимостью 941 миллион долларов 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T10:52+0400

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2025-06-04T10:52+0400

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недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в январе-апреле 2025 года снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, спрос на рынке жилой недвижимости Тбилиси остается замедленным, отставая от продаж в январе-апреле 2024 года как на первичном, так и на вторичном рынках. Цены на первичном рынке продолжают расти, хотя темпы роста замедлились, в то время как цены на вторичном рынке выросли после двух месяцев спада. Что касается данных лишь за апрель, то в грузинской столице продано 3,3 тысячи квартир, на 34,1% меньше, чем в апреле прошлого года. Продажи на вторичном рынке снизились на 12,2%, а на первичном – выросли на 17,1%. Рост связан с единовременным эффектом от запоздалой регистрации проданных ранее квартир в нескольких проектах. Согласно исследованию рынка, в апреле ежемесячная арендная плата за квартиру средней площади (50-60 кв. м) в Тбилиси снизилась незначительно, на 0,4%, до 9,5 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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