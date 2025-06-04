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Генпрокурор Грузии покинул должность ради поста Генаудитора
Генпрокурор Грузии покинул должность ради поста Генаудитора
Sputnik Грузия
На новую должность Габиташвили представил председатель парламента Шалва Папуашвили 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T13:11+0400
2025-06-04T13:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили представлен на должность Генерального аудитора страны. Место генерального аудитора Грузии, в чью компетенцию входит контроль за расходом бюджетных средств, освободилось накануне, после того как занимающий эту должность Цотне Кавлашвили заявил об отставке. На новую должность Габиташвили представил председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, голосование за назначение Габиташвили Генеральным аудитором состоится на будущей неделе. Что касается должности Генпрокурора Грузии, то она остается вакантной. Кандидатуру нового главы ведомства парламенту представит Прокурорский совет. Кто такой Габиташвили Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года. В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети. В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года. В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии. Габиташвили седьмой прокурор, получивший должность при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Дольше всего эту должность занимал его предшественник Ираклий Шотадзе – с ноября 2015 по май 2018 года и затем с февраля 2020 по май 2024. Меньше всего на посту продержался Отар Парцхаладзе – с 7 ноября по 30 декабря 2013 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мцхета-мтианети, мцхета, тбилиси, шалва папуашвили, цотне кавлашвили, ираклий шотадзе, прокурорский совет, грузинская мечта - демократическая грузия
Генпрокурор Грузии покинул должность ради поста Генаудитора
13:11 04.06.2025 (обновлено: 13:16 04.06.2025)
На новую должность Габиташвили представил председатель парламента Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили представлен на должность Генерального аудитора страны.
Место генерального аудитора Грузии, в чью компетенцию входит контроль за расходом бюджетных средств, освободилось накануне, после того как занимающий эту должность Цотне Кавлашвили заявил об отставке.
На новую должность Габиташвили представил председатель парламента Шалва Папуашвили.
"Его (Габиташвили – ред.) избрание Генеральным аудитором значительно укрепит Службу государственного аудита и обеспечит достижение тех целей, которые мы представили нашему населению перед выборами и для выполнения которых мы получили мандат грузинского народа", - заявил Папуашвили.
По его словам, голосование за назначение Габиташвили Генеральным аудитором состоится на будущей неделе.
Что касается должности Генпрокурора Грузии, то она остается вакантной. Кандидатуру нового главы ведомства парламенту представит Прокурорский совет.
Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года.
В Генеральной прокуратуре он работает с 2007 года. После стажировки с 2005 по 2007 год в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети.
В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года.
В 2013 году он с 14 января по 13 июня проработал начальником следственного департамента следственной службы Минфина Грузии.
Габиташвили седьмой прокурор, получивший должность при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Дольше всего эту должность занимал его предшественник Ираклий Шотадзе – с ноября 2015 по май 2018 года и затем с февраля 2020 по май 2024. Меньше всего на посту продержался Отар Парцхаладзе – с 7 ноября по 30 декабря 2013 года.