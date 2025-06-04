https://sputnik-georgia.ru/20250604/inflyatsiya-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-293630628.html
Инфляция в Грузии продолжает расти – новая статистика
Инфляция в Грузии продолжает расти – новая статистика
Sputnik Грузия
В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025-го уровень инфляции составил 0,4% 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Годовая инфляция (май 2025 года к маю 2024 года) в Грузии составила 3,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (апрель 2025 года к апрелю 2024 года) в Грузии составляла 3,4%. Больше всего цены выросли в сфере здравоохранения (9,0%), на продовольствие и безалкогольные напитки (8,3%), в сфере гостиниц и ресторанов (6,0%), а также в сфере образования (4,9%), на алкогольную и табачную продукцию (3,3%). Цены снизились на связь (12,8%), на транспорт (4,5%), на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,3%), а также на отдых и развлечения (0,4%).В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025-го уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Инфляция в Грузии продолжает расти – новая статистика
В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025-го уровень инфляции составил 0,4%
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Годовая инфляция (май 2025 года к маю 2024 года) в Грузии составила 3,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (апрель 2025 года к апрелю 2024 года) в Грузии составляла 3,4%. Больше всего цены выросли в сфере здравоохранения (9,0%), на продовольствие и безалкогольные напитки (8,3%), в сфере гостиниц и ресторанов (6,0%), а также в сфере образования (4,9%), на алкогольную и табачную продукцию (3,3%).
Цены снизились на связь (12,8%), на транспорт (4,5%), на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,3%), а также на отдых и развлечения (0,4%).
В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025-го уровень инфляции составил 0,4%.