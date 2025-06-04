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Кутаиси и Лион связал прямой авиарейс
Кутаиси и Лион связал прямой авиарейс
Sputnik Грузия
Лион – третий французский город, который связан с Грузией прямым авиасообщением после Парижа и Ниццы через Международный аэропорт Кутаиси 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air осуществил первый прямой авиарейс из Лиона в Кутаисский международный аэропорт поздней ночью 3 июня, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. На борту самолета Wizz Air находились 86 пассажиров, которых в Кутаисском международном аэропорту встретили праздничной атмосферой в связи с первым рейсом. Традиционно пассажирам первого рейса были вручены подарки, подготовленные Объединением. Лион – третий французский город, который связан с Грузией прямым авиасообщением после Парижа и Ниццы через Международный аэропорт Кутаиси. Рейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери и обратно будут выполняться с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам. По информации Объединения, новое направление расширяет возможности путешествий для граждан Грузии и укрепляет экономические и культурные связи между Грузией и Францией. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из международного аэропорта Кутаиси в 24 пункта назначения в 14 странах Европы и Ближнего Востока. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, париж, тбилиси, кутаиси, давид агмашенебели, wizz air, кутаисский международный аэропорт
Кутаиси и Лион связал прямой авиарейс
14:22 04.06.2025 (обновлено: 14:39 04.06.2025)
Лион – третий французский город, который связан с Грузией прямым авиасообщением после Парижа и Ниццы через Международный аэропорт Кутаиси
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air осуществил первый прямой авиарейс из Лиона в Кутаисский международный аэропорт поздней ночью 3 июня, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
На борту самолета Wizz Air находились 86 пассажиров, которых в Кутаисском международном аэропорту встретили праздничной атмосферой в связи с первым рейсом. Традиционно пассажирам первого рейса были вручены подарки, подготовленные Объединением.
Лион – третий французский город, который связан с Грузией прямым авиасообщением после Парижа и Ниццы через Международный аэропорт Кутаиси.
Рейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери и обратно будут выполняться с частотой два раза в неделю, по вторникам и субботам.
По информации Объединения, новое направление расширяет возможности путешествий для граждан Грузии и укрепляет экономические и культурные связи между Грузией и Францией.
На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из международного аэропорта Кутаиси в 24 пункта назначения в 14 странах Европы и Ближнего Востока.