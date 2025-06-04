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Мужчину застрелили в собственном автомобиле в Аджарии
Мужчину застрелили в собственном автомобиле в Аджарии
Sputnik Грузия
В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого в преступлении 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T17:27+0400
2025-06-04T17:27+0400
2025-06-04T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Тело мужчины с несколькими огнестрельными ранениями обнаружили в легковом автомобиле недалеко от села Аджарисцкали (Аджария, Хелвачаурский район), сообщил телеканал "Рустави 2". Инцидент расследуется по двум статьям УК Грузии: "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". По информации СМИ, убийство произошло поздно ночью. Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении. Мотив убийства на данном этапе неизвестен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
аджария, грузия, происшествия, новости
аджария, грузия, происшествия, новости
Мужчину застрелили в собственном автомобиле в Аджарии
В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого в преступлении
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Тело мужчины с несколькими огнестрельными ранениями обнаружили в легковом автомобиле недалеко от села Аджарисцкали (Аджария, Хелвачаурский район), сообщил телеканал "Рустави 2".
Инцидент расследуется по двум статьям УК Грузии: "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
По информации
СМИ, убийство произошло поздно ночью. Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении. Мотив убийства на данном этапе неизвестен.