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Мужчину застрелили в собственном автомобиле в Аджарии

Мужчину застрелили в собственном автомобиле в Аджарии

Sputnik Грузия

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого в преступлении 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T17:27+0400

2025-06-04T17:27+0400

2025-06-04T17:27+0400

аджария

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Тело мужчины с несколькими огнестрельными ранениями обнаружили в легковом автомобиле недалеко от села Аджарисцкали (Аджария, Хелвачаурский район), сообщил телеканал "Рустави 2". Инцидент расследуется по двум статьям УК Грузии: "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". По информации СМИ, убийство произошло поздно ночью. Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении. Мотив убийства на данном этапе неизвестен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аджария, грузия, происшествия, новости