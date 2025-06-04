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МВФ увеличил прогноз роста для экономики Грузии

МВФ увеличил прогноз роста для экономики Грузии

Sputnik Грузия

Как отметил МВФ, в Грузии сохраняется высокая экономическая активность 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T15:52+0400

2025-06-04T15:52+0400

2025-06-04T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Экономика Грузии вырастет на 7,2% в 2025 году вместо ранее прогнозируемого показателя в 6%, заявил глава миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденберг на брифинге в Нацбанке Грузии. Экономика Грузии стремительно растет последние несколько лет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Реальный экономический рост в апреле 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-апреле 2025 года составил 8,8%. В МВФ пояснили свое решение тем, что высокие темпы роста ВВП в Грузии за первые четыре месяца текущего года позволили предположить, что в этом году рост составит 7,2%, а затем вернется к среднесрочному темпу роста в 5%. Как отметил МВФ, в Грузии сохраняется высокая экономическая активность. "Реальный ВВП вырос на 9,4 % в 2024 году, несмотря на внутреннюю политическую напряженность. Потребление было движущей силой роста. Инвестиции и чистый экспорт были основными факторами роста в предыдущие годы. Туризм восстановился и вернулся к уровню до COVID", – говорится в сообщении МВФ.Также, по мнению Фонда, информационно-коммуникационные технологии и транспортный сектор были основными драйверами экономического роста в стране. Согласно прогнозу МВФ в апреле 2024 года, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку. МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в стране вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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