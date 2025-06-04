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Новые тенденции в отношениях Грузии и ЕС: что происходит?

Новые тенденции в отношениях Грузии и ЕС: что происходит?

Sputnik Грузия

В Грузии падает доверие к Евросоюзу на фоне взаимных обвинений, протестов и критики 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T18:38+0400

2025-06-04T18:38+0400

2025-06-04T18:38+0400

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На сегодняшний день Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС. В 2024 году правительство приняло решение отложить дальнейшую интеграцию в Европейский союз до 2028 года. После этого в стране начались протесты, а оппозиция отказывается принимать участие как в работе в парламента, так и в предстоящих муниципальных выборах. Между тем, согласно последнему исследованию ЕС, которое проводилось с 27 марта по 15 апреля, выяснилось, что:Грузинские власти связывают растущее недоверие к ЕС с последними действиями Европы в адрес Грузии. Как отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем письме к главе миссии Евросоюза в Грузии Павлу Герчинскому, бездействие миссии ЕС в отношении лиц и организаций, действующих вопреки европейским ценностям, но получающих финансирование от ЕС, создает "среду, благоприятную для разжигания ненависти, насилия и политической поляризации". Глава парламента указал на тот факт, что в течение последних нескольких недель финансируемые ЕС НПО в своих заявлениях и документах начали отрицать легитимность демократически избранной власти Грузии и вводить такие термины, как "нелегитимные" и "самопровозглашенные" парламент и правительство. Называть парламент, избранный народом, "нелегитимным" и не признавать демократические институты, по словам Папуашвили, это прямое отрицание самой демократии. Между тем не только НПО в Грузии называют парламент нелегитимным. Депутаты Европарламента распространили заявление, в котором отметили, что "теперь считают Грузию жертвой захвата государства". В докладе, принятом в среду 55 голосами против 14 при 4 воздержавшихся, депутаты Комитета по иностранным делам заявили, что "сфальсифицированные парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года ознаменовали собой явный поворот к авторитарному правительству в стране-кандидате в ЕС". Поскольку нынешний курс действий грузинского правительства, по их словам, ставит под угрозу путь страны к вступлению в ЕС, депутаты Европарламента вновь призывают к проведению новых парламентских выборов в Грузии под международным и независимым внутренним наблюдением. Также депутаты Европарламента призывают к немедленному аудиту политики ЕС в отношении Грузии и к тому, чтобы Европейская комиссия пересмотрела выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. На сегодняшний день ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Кроме того, Евросоюз принял решение отменить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, великобритания, европа, шалва папуашвили, европарламент