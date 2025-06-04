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Новые тенденции в отношениях Грузии и ЕС: что происходит?
Новые тенденции в отношениях Грузии и ЕС: что происходит?
Sputnik Грузия
В Грузии падает доверие к Евросоюзу на фоне взаимных обвинений, протестов и критики 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T18:38+0400
2025-06-04T18:38+0400
2025-06-04T18:38+0400
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На сегодняшний день Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС. В 2024 году правительство приняло решение отложить дальнейшую интеграцию в Европейский союз до 2028 года. После этого в стране начались протесты, а оппозиция отказывается принимать участие как в работе в парламента, так и в предстоящих муниципальных выборах. Между тем, согласно последнему исследованию ЕС, которое проводилось с 27 марта по 15 апреля, выяснилось, что:Грузинские власти связывают растущее недоверие к ЕС с последними действиями Европы в адрес Грузии. Как отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем письме к главе миссии Евросоюза в Грузии Павлу Герчинскому, бездействие миссии ЕС в отношении лиц и организаций, действующих вопреки европейским ценностям, но получающих финансирование от ЕС, создает "среду, благоприятную для разжигания ненависти, насилия и политической поляризации". Глава парламента указал на тот факт, что в течение последних нескольких недель финансируемые ЕС НПО в своих заявлениях и документах начали отрицать легитимность демократически избранной власти Грузии и вводить такие термины, как "нелегитимные" и "самопровозглашенные" парламент и правительство. Называть парламент, избранный народом, "нелегитимным" и не признавать демократические институты, по словам Папуашвили, это прямое отрицание самой демократии. Между тем не только НПО в Грузии называют парламент нелегитимным. Депутаты Европарламента распространили заявление, в котором отметили, что "теперь считают Грузию жертвой захвата государства". В докладе, принятом в среду 55 голосами против 14 при 4 воздержавшихся, депутаты Комитета по иностранным делам заявили, что "сфальсифицированные парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года ознаменовали собой явный поворот к авторитарному правительству в стране-кандидате в ЕС". Поскольку нынешний курс действий грузинского правительства, по их словам, ставит под угрозу путь страны к вступлению в ЕС, депутаты Европарламента вновь призывают к проведению новых парламентских выборов в Грузии под международным и независимым внутренним наблюдением. Также депутаты Европарламента призывают к немедленному аудиту политики ЕС в отношении Грузии и к тому, чтобы Европейская комиссия пересмотрела выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. На сегодняшний день ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Кроме того, Евросоюз принял решение отменить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, великобритания, европа, шалва папуашвили, европарламент
грузия, политика, новости, сша, великобритания, европа, шалва папуашвили, европарламент
Новые тенденции в отношениях Грузии и ЕС: что происходит?
В Грузии падает доверие к Евросоюзу на фоне взаимных обвинений, протестов и критики
На сегодняшний день Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС. В 2024 году правительство приняло решение отложить дальнейшую интеграцию в Европейский союз до 2028 года. После этого в стране начались протесты, а оппозиция отказывается принимать участие как в работе в парламента, так и в предстоящих муниципальных выборах.
Между тем, согласно последнему исследованию ЕС, которое проводилось с 27 марта по 15 апреля, выяснилось, что:
доверие к Евросоюзу снизилось на 9% процентов и составило 49%;
с 69 до 60% снизилось число людей, которые считают, что будет хорошо, если Грузия будет членом ЕС;
7% опрошенных ответили, что членство в Европейском союзе принесет стране вред;
28% считают, что это ни хорошо, ни плохо;
с 82 до 75% сократилось число тех, кто считает, что Грузия получит выгоду от членства в Европейском союзе.
Грузинские власти связывают растущее недоверие к ЕС с последними действиями Европы в адрес Грузии.
Как отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем письме к главе миссии Евросоюза в Грузии Павлу Герчинскому, бездействие миссии ЕС в отношении лиц и организаций, действующих вопреки европейским ценностям, но получающих финансирование от ЕС, создает "среду, благоприятную для разжигания ненависти, насилия и политической поляризации".
Глава парламента указал на тот факт, что в течение последних нескольких недель финансируемые ЕС НПО в своих заявлениях и документах начали отрицать легитимность демократически избранной власти Грузии и вводить такие термины, как "нелегитимные" и "самопровозглашенные" парламент и правительство.
Называть парламент, избранный народом, "нелегитимным" и не признавать демократические институты, по словам Папуашвили, это прямое отрицание самой демократии.
"Координированный характер этой кампании ясно свидетельствует о том, что мы имеем дело с попыткой подготовить идеологическую почву для смены законного правительства недемократическими методами. Очевидно, что по любым демократическим стандартам – это не свобода выражения мнения, а экстремизм", – отметил он.
Между тем не только НПО в Грузии называют парламент нелегитимным. Депутаты Европарламента распространили заявление, в котором отметили, что "теперь считают Грузию жертвой захвата государства".
В докладе, принятом в среду 55 голосами против 14 при 4 воздержавшихся, депутаты Комитета по иностранным делам заявили, что "сфальсифицированные парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года ознаменовали собой явный поворот к авторитарному правительству в стране-кандидате в ЕС".
"Этот сфальсифицированный вотум проложил путь правящей партии "Грузинская мечта" к незаконному захвату госинститутов и демократических гарантий, продвижению репрессивного законодательства, а также к жестким репрессиям среди политических оппонентов, журналистов и мирных протестующих", – говорится в заявлении комитета.
Поскольку нынешний курс действий грузинского правительства, по их словам, ставит под угрозу путь страны к вступлению в ЕС, депутаты Европарламента вновь призывают к проведению новых парламентских выборов в Грузии под международным и независимым внутренним наблюдением.
"До тех пор, пока не будет организовано такое голосование, мы будем придерживаться своей политики непризнания легитимности нынешнего однопартийного парламента и президента Грузии и призываем ЕС и государства-члены ввести двусторонние и скоординированные персональные санкции против ключевых чиновников "Грузинской мечты", – говорится в заявлении.
Также депутаты Европарламента призывают к немедленному аудиту политики ЕС в отношении Грузии и к тому, чтобы Европейская комиссия пересмотрела выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.
Кроме того, они отмечают, что предстоящие муниципальные выборы в 2025 году станут еще одним испытанием устойчивости грузинской демократии и политического плюрализма, и призывают оппозицию страны воспользоваться этой возможностью, чтобы отразить единство грузинского народа в поддержке демократии и верховенства закона, как это уже было продемонстрировано мирными протестами, последовавшими за октябрьскими выборами.
На сегодняшний день ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
Кроме того, Евросоюз принял решение отменить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.