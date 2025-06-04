https://sputnik-georgia.ru/20250604/pri-administratsii-trampa-nikto-gruziyu-v-nato-ne-primet--ekspert-293648724.html
При администрации Трампа никто Грузию в НАТО не примет – эксперт
При администрации Трампа никто Грузию в НАТО не примет – эксперт
Sputnik Грузия
Ни Грузию, ни Украину не примут в Североатлантический альянс в том числе из-за нерешенных территориальных проблем, считает Блохин 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузию, как и Украину, при администрации президента США Дональда Трампа в НАТО принимать никто не будет, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины, генерал Кит Келлог заявил, что Россия говорит не только об Украине, но также о Грузии и Молдове, когда речь идет о прекращении расширения НАТО. По его словам, для нормализации отношений США и России нужно изменить подход Америки по Украине, по НАТО, в том числе по некоторым постсоветским государствам, включая Грузию. "Поэтому я думаю, что в эти три с половиной года про какие-то масштабные интеграционные процессы со стороны НАТО можно забыть", – отметил он.По словам эксперта, ни Украину, ни Грузию не примут в том числе из-за нерешенных территориальных проблем. "Но альтернатива все-таки есть. Через три с половиной года Трамп уйдет. Придет новый кандидат традиционного истеблишмента, системного, условно говоря, Камилла Харрис, предположим, и все станет на свои места. И тогда все может поменяться не в нашу сторону", – сказал Блохин. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-ом Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, украина, дональд трамп, нато, мид россии
При администрации Трампа никто Грузию в НАТО не примет – эксперт
19:13 04.06.2025 (обновлено: 19:33 04.06.2025)
Ни Грузию, ни Украину не примут в Североатлантический альянс в том числе из-за нерешенных территориальных проблем, считает Блохин
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузию, как и Украину, при администрации президента США Дональда Трампа в НАТО принимать никто не будет, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины, генерал Кит Келлог заявил, что Россия говорит не только об Украине, но также о Грузии и Молдове, когда речь идет о прекращении расширения НАТО.
"Очевидно, что при администрации Трампа никто Украину в сложившейся ситуации вместе с Грузией точно принимать не будет. Очевидно, что сегодня НАТО точно не будет расширяться, тем более что Трамп хочет нормализовать отношения с Россией", – сказал Блохин.
По его словам, для нормализации отношений США и России нужно изменить подход Америки по Украине, по НАТО, в том числе по некоторым постсоветским государствам, включая Грузию.
"Поэтому я думаю, что в эти три с половиной года про какие-то масштабные интеграционные процессы со стороны НАТО можно забыть", – отметил он.
По словам эксперта, ни Украину, ни Грузию не примут в том числе из-за нерешенных территориальных проблем.
"Но альтернатива все-таки есть. Через три с половиной года Трамп уйдет. Придет новый кандидат традиционного истеблишмента, системного, условно говоря, Камилла Харрис, предположим, и все станет на свои места. И тогда все может поменяться не в нашу сторону", – сказал Блохин.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.
В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-ом Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.
Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО.
Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.