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Работа МВД Грузии за границей: прогресс и реформы 2024 года

Работа МВД Грузии за границей: прогресс и реформы 2024 года

Sputnik Грузия

Грузия делает значимый вклад в международную сеть полицейского сотрудничества 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Обмен информацией с Интерполом и Европолом, расширение сети полицейских атташе и участие в международных операциях – таковы итоги работы МВД Грузии на международном уровне, представленные в отчете премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Согласно отчету в рамках расширения сети полицейских атташе, атташе был направлен в Казахстан. При этом в течение отчетного периода увеличилось число государств, где присутствуют полицейские атташе. В настоящее время 19 представителей грузинской полиции покрывают 38 государств. В направлении сотрудничества с Европолом следует отметить, что в рамках EMPACT Грузия участвует в оперативно-действенных планах по следующим направлениям: – Борьба против организованной имущественной преступности; – Преступные группы высокого риска ; – Борьба против торговли людьми; – Незаконная торговля оружием;– Кокаин, героин, каннабис; – Незаконно полученные доходы, отмывание денег, возвращение имущества; – Сексуальная эксплуатация детей; – Незаконное перемещение мигрантов через границу; – Синтетические наркотики и новые психоактивные вещества (НПВ); – Преступления против интеллектуальной собственности, фальсификация документов и денег. За период с 1 июня 2024 года по май 2025 года в рамках регионального и двустороннего межведомственного сотрудничества грузинская полиция обменялась с партнерами 5 640 оперативными данными о 7 872 лицах. Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД Грузии. В апреле 2017 года министерство подписало со Службой полиции Европы (Европолом) соглашение о сотрудничестве, а в сентябре 2018 года в штаб-квартире Европола открылся офис Грузии. Помимо этого, в страны Европы были направлены грузинские полицейские атташе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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