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Трое иностранцев задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Трое иностранцев задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Sputnik Грузия
За совершение данных преступлений им грозит лишение свободы на срок до 7 лет 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T19:19+0400
2025-06-04T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Десять человек, в том числе трое иностранных граждан, задержаны полицией Тбилиси, Аджарии и Имерети за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Возраст задержанных – от 20 до 45 лет. Несколько из них были ранее судимы. За совершение данных преступлений им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. В результате обыска в домах и автомобилях задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств пистолеты, револьверы, охотничьи ружья, патроны и обоймы. Следствие ведется по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, аджария, тбилиси, оружие, оружие
грузия, новости, происшествия, имерети, аджария, тбилиси, оружие, оружие
Трое иностранцев задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия и боеприпасов
За совершение данных преступлений им грозит лишение свободы на срок до 7 лет
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Десять человек, в том числе трое иностранных граждан, задержаны полицией Тбилиси, Аджарии и Имерети за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Возраст задержанных – от 20 до 45 лет. Несколько из них были ранее судимы. За совершение данных преступлений им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
В результате обыска в домах и автомобилях задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств пистолеты, револьверы, охотничьи ружья, патроны и обоймы.
Следствие ведется по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ".