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Трое иностранцев задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Трое иностранцев задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Sputnik Грузия

За совершение данных преступлений им грозит лишение свободы на срок до 7 лет 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T19:19+0400

2025-06-04T19:19+0400

2025-06-04T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Десять человек, в том числе трое иностранных граждан, задержаны полицией Тбилиси, Аджарии и Имерети за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Возраст задержанных – от 20 до 45 лет. Несколько из них были ранее судимы. За совершение данных преступлений им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. В результате обыска в домах и автомобилях задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств пистолеты, револьверы, охотничьи ружья, патроны и обоймы. Следствие ведется по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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