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В Грузии есть возможность дальнейшего роста экономики – итоги визита миссии МВФ

В Грузии есть возможность дальнейшего роста экономики – итоги визита миссии МВФ

Sputnik Грузия

У Грузии сильная фискальная политика, заявил глава миссии Международного валютного фонда 04.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-04T18:31+0400

2025-06-04T18:31+0400

2025-06-04T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузинская экономика продемонстрировала очень сильную устойчивость и прогресс, и страна находится в сильном положении для продолжения своего экономического роста, заявил глава миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденберг. Миссия МВФ провела встречи с представителями Национального банка, правительства, гражданского и частного сектора, в рамках рабочего визита в Грузию. Отчет по итогам визита миссия планирует опубликовать в конце августа текущего года. По его словам, Международный валютный фонд по-прежнему привержен конкретным секторальным реформам, сотрудничеству и поддержке Грузии. Подводя итог двухнедельной работы миссии в Грузии, Хайденберг отметил, что экономика Грузии отличается макроустойчивостью, несмотря на местные, региональные, и глобальные вызовы ВВП выросло на 9,4% в 2024 году. Это, по его словам, обусловлено большим ростом потребления, сфер туризма, IT и транспорта. "В этом году экономический рост составит около 7,2%, что является пересмотром нашего существующего прогноза, поскольку мы увеличили его с 6% до 7,2%. У Грузии еще больший потенциал", - сказал он. Хайденберг подчеркнул и тот факт, что инфляция в стране находится близко к целевому показателю в 3%. Также, по его словам, в последние месяцы Нацбанк осуществил значительные закупки и пополнил международные резервы, что является позитивным знаком. "Одной из областей, на которой мы сосредоточились, является объем международных резервов Нацбанка, который и раньше был ниже адекватного, но это позитивный знак, что Национальный банк в последние месяцы осуществил значительные закупки и пополнил международные резервы", - сказал он. Международные резервы Нацбанка Грузии в апреле 2025 года выросли на 207,6 миллиона долларов и составили 4,5 миллиарда долларов. Также, как заявил Хайденберг, у Грузии сильная фискальная политика. Он отметил важность продолжения усилий по мобилизации налоговых поступлений и реализации политики, поставленной в направлении расходов. По его словам, прогресс в достижении фискальных целей должен быть сохранен. Кроме того, важным вопросом, которую миссия МВФ обсудила с грузинской стороной, является реформа госпредприятий. В заключение Хайденберг сказал, что банковский сектор Грузии здоров, имеет сильные и стабильные показатели. "Но есть тенденции, которые мы заметили, например, рост потребительского кредитования. Также есть другие факторы, связанные с небанковскими сферами. Здесь нужно быть осторожными, это не должно стать причиной системных рисков, и Нацбанк должен продолжать контролировать эту сферу", - заключил глава миссии. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку. МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в стране вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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международный валютный фонд, мвф, саломе зурабишвили , грузия, экономика, новости