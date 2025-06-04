Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250604/v-gruzii-est-vozmozhnost-dalneyshego-rosta-ekonomiki--itogi-vizita-missii-mvf-293647814.html
В Грузии есть возможность дальнейшего роста экономики – итоги визита миссии МВФ
В Грузии есть возможность дальнейшего роста экономики – итоги визита миссии МВФ
Sputnik Грузия
У Грузии сильная фискальная политика, заявил глава миссии Международного валютного фонда 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T18:31+0400
2025-06-04T18:39+0400
международный валютный фонд
мвф
саломе зурабишвили
грузия
экономика
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23392/45/233924580_0:317:3038:2026_1920x0_80_0_0_a8e2dfad98eda7814ac21fc2d222f896.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузинская экономика продемонстрировала очень сильную устойчивость и прогресс, и страна находится в сильном положении для продолжения своего экономического роста, заявил глава миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденберг. Миссия МВФ провела встречи с представителями Национального банка, правительства, гражданского и частного сектора, в рамках рабочего визита в Грузию. Отчет по итогам визита миссия планирует опубликовать в конце августа текущего года. По его словам, Международный валютный фонд по-прежнему привержен конкретным секторальным реформам, сотрудничеству и поддержке Грузии. Подводя итог двухнедельной работы миссии в Грузии, Хайденберг отметил, что экономика Грузии отличается макроустойчивостью, несмотря на местные, региональные, и глобальные вызовы ВВП выросло на 9,4% в 2024 году. Это, по его словам, обусловлено большим ростом потребления, сфер туризма, IT и транспорта. "В этом году экономический рост составит около 7,2%, что является пересмотром нашего существующего прогноза, поскольку мы увеличили его с 6% до 7,2%. У Грузии еще больший потенциал", - сказал он. Хайденберг подчеркнул и тот факт, что инфляция в стране находится близко к целевому показателю в 3%. Также, по его словам, в последние месяцы Нацбанк осуществил значительные закупки и пополнил международные резервы, что является позитивным знаком. "Одной из областей, на которой мы сосредоточились, является объем международных резервов Нацбанка, который и раньше был ниже адекватного, но это позитивный знак, что Национальный банк в последние месяцы осуществил значительные закупки и пополнил международные резервы", - сказал он. Международные резервы Нацбанка Грузии в апреле 2025 года выросли на 207,6 миллиона долларов и составили 4,5 миллиарда долларов. Также, как заявил Хайденберг, у Грузии сильная фискальная политика. Он отметил важность продолжения усилий по мобилизации налоговых поступлений и реализации политики, поставленной в направлении расходов. По его словам, прогресс в достижении фискальных целей должен быть сохранен. Кроме того, важным вопросом, которую миссия МВФ обсудила с грузинской стороной, является реформа госпредприятий. В заключение Хайденберг сказал, что банковский сектор Грузии здоров, имеет сильные и стабильные показатели. "Но есть тенденции, которые мы заметили, например, рост потребительского кредитования. Также есть другие факторы, связанные с небанковскими сферами. Здесь нужно быть осторожными, это не должно стать причиной системных рисков, и Нацбанк должен продолжать контролировать эту сферу", - заключил глава миссии. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку. МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в стране вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23392/45/233924580_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_221053d97395db1ee7e656fb0eb641ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
международный валютный фонд, мвф, саломе зурабишвили , грузия, экономика, новости
международный валютный фонд, мвф, саломе зурабишвили , грузия, экономика, новости

В Грузии есть возможность дальнейшего роста экономики – итоги визита миссии МВФ

18:31 04.06.2025 (обновлено: 18:39 04.06.2025)
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - Sputnik Грузия, 1920, 04.06.2025
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
У Грузии сильная фискальная политика, заявил глава миссии Международного валютного фонда
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузинская экономика продемонстрировала очень сильную устойчивость и прогресс, и страна находится в сильном положении для продолжения своего экономического роста, заявил глава миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденберг.
Миссия МВФ провела встречи с представителями Национального банка, правительства, гражданского и частного сектора, в рамках рабочего визита в Грузию. Отчет по итогам визита миссия планирует опубликовать в конце августа текущего года.
"Экономика Грузии продемонстрировала очень сильную устойчивость и прогресс. Макроэкономическое управление сильное и финансово надежное. Грузия находится в сильном положении для продолжения своего экономического роста, но есть некоторые вопросы, которые необходимо решить в долгосрочной перспективе", — сказал Хайденберг на брифинге в Нацбанке Грузии.
По его словам, Международный валютный фонд по-прежнему привержен конкретным секторальным реформам, сотрудничеству и поддержке Грузии.
Подводя итог двухнедельной работы миссии в Грузии, Хайденберг отметил, что экономика Грузии отличается макроустойчивостью, несмотря на местные, региональные, и глобальные вызовы ВВП выросло на 9,4% в 2024 году. Это, по его словам, обусловлено большим ростом потребления, сфер туризма, IT и транспорта.
"В этом году экономический рост составит около 7,2%, что является пересмотром нашего существующего прогноза, поскольку мы увеличили его с 6% до 7,2%. У Грузии еще больший потенциал", - сказал он.
Хайденберг подчеркнул и тот факт, что инфляция в стране находится близко к целевому показателю в 3%.

"Несмотря на рост цен на продовольствие, базовая инфляция оказалась ниже отметки в 3%, что по сравнению с предыдущими годами, когда она была выше целевого показателя, сейчас снизилась и находится в пределах целевого диапазона, и мы надеемся, что так будет и в 2026 году", — сказал Хайденберг.

Также, по его словам, в последние месяцы Нацбанк осуществил значительные закупки и пополнил международные резервы, что является позитивным знаком.
"Одной из областей, на которой мы сосредоточились, является объем международных резервов Нацбанка, который и раньше был ниже адекватного, но это позитивный знак, что Национальный банк в последние месяцы осуществил значительные закупки и пополнил международные резервы", - сказал он.
Международные резервы Нацбанка Грузии в апреле 2025 года выросли на 207,6 миллиона долларов и составили 4,5 миллиарда долларов.
Также, как заявил Хайденберг, у Грузии сильная фискальная политика. Он отметил важность продолжения усилий по мобилизации налоговых поступлений и реализации политики, поставленной в направлении расходов.
По его словам, прогресс в достижении фискальных целей должен быть сохранен. Кроме того, важным вопросом, которую миссия МВФ обсудила с грузинской стороной, является реформа госпредприятий.

"В этом направлении достигнут определенный прогресс, особенно в плане надзора со стороны Минфина, однако есть области, где необходим дальнейший прогресс, такие как совершенствование корпоративного управления на этих госпредприятиях, разделение роли государства от функций владения, регулирования и определения политики", - сказал Хайденберг.

В заключение Хайденберг сказал, что банковский сектор Грузии здоров, имеет сильные и стабильные показатели.
"Но есть тенденции, которые мы заметили, например, рост потребительского кредитования. Также есть другие факторы, связанные с небанковскими сферами. Здесь нужно быть осторожными, это не должно стать причиной системных рисков, и Нацбанк должен продолжать контролировать эту сферу", - заключил глава миссии.

Сотрудничество с МВФ

Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку.
МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в стране вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности.
Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора.
© AP Photo / Jose Luis MaganaМеждународный Валютный Фонд, главный офис в Вашингтоне
Международный Валютный Фонд, главный офис в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 04.06.2025
Международный Валютный Фонд, главный офис в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.
Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0