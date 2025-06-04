В Грузии есть возможность дальнейшего роста экономики – итоги визита миссии МВФ
18:31 04.06.2025 (обновлено: 18:39 04.06.2025)
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova/
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У Грузии сильная фискальная политика, заявил глава миссии Международного валютного фонда
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузинская экономика продемонстрировала очень сильную устойчивость и прогресс, и страна находится в сильном положении для продолжения своего экономического роста, заявил глава миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденберг.
Миссия МВФ провела встречи с представителями Национального банка, правительства, гражданского и частного сектора, в рамках рабочего визита в Грузию. Отчет по итогам визита миссия планирует опубликовать в конце августа текущего года.
"Экономика Грузии продемонстрировала очень сильную устойчивость и прогресс. Макроэкономическое управление сильное и финансово надежное. Грузия находится в сильном положении для продолжения своего экономического роста, но есть некоторые вопросы, которые необходимо решить в долгосрочной перспективе", — сказал Хайденберг на брифинге в Нацбанке Грузии.
По его словам, Международный валютный фонд по-прежнему привержен конкретным секторальным реформам, сотрудничеству и поддержке Грузии.
Подводя итог двухнедельной работы миссии в Грузии, Хайденберг отметил, что экономика Грузии отличается макроустойчивостью, несмотря на местные, региональные, и глобальные вызовы ВВП выросло на 9,4% в 2024 году. Это, по его словам, обусловлено большим ростом потребления, сфер туризма, IT и транспорта.
"В этом году экономический рост составит около 7,2%, что является пересмотром нашего существующего прогноза, поскольку мы увеличили его с 6% до 7,2%. У Грузии еще больший потенциал", - сказал он.
Хайденберг подчеркнул и тот факт, что инфляция в стране находится близко к целевому показателю в 3%.
"Несмотря на рост цен на продовольствие, базовая инфляция оказалась ниже отметки в 3%, что по сравнению с предыдущими годами, когда она была выше целевого показателя, сейчас снизилась и находится в пределах целевого диапазона, и мы надеемся, что так будет и в 2026 году", — сказал Хайденберг.
Также, по его словам, в последние месяцы Нацбанк осуществил значительные закупки и пополнил международные резервы, что является позитивным знаком.
"Одной из областей, на которой мы сосредоточились, является объем международных резервов Нацбанка, который и раньше был ниже адекватного, но это позитивный знак, что Национальный банк в последние месяцы осуществил значительные закупки и пополнил международные резервы", - сказал он.
Международные резервы Нацбанка Грузии в апреле 2025 года выросли на 207,6 миллиона долларов и составили 4,5 миллиарда долларов.
Также, как заявил Хайденберг, у Грузии сильная фискальная политика. Он отметил важность продолжения усилий по мобилизации налоговых поступлений и реализации политики, поставленной в направлении расходов.
По его словам, прогресс в достижении фискальных целей должен быть сохранен. Кроме того, важным вопросом, которую миссия МВФ обсудила с грузинской стороной, является реформа госпредприятий.
"В этом направлении достигнут определенный прогресс, особенно в плане надзора со стороны Минфина, однако есть области, где необходим дальнейший прогресс, такие как совершенствование корпоративного управления на этих госпредприятиях, разделение роли государства от функций владения, регулирования и определения политики", - сказал Хайденберг.
В заключение Хайденберг сказал, что банковский сектор Грузии здоров, имеет сильные и стабильные показатели.
"Но есть тенденции, которые мы заметили, например, рост потребительского кредитования. Также есть другие факторы, связанные с небанковскими сферами. Здесь нужно быть осторожными, это не должно стать причиной системных рисков, и Нацбанк должен продолжать контролировать эту сферу", - заключил глава миссии.
Сотрудничество с МВФ
Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку.
МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в стране вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности.
Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора.
© AP Photo / Jose Luis MaganaМеждународный Валютный Фонд, главный офис в Вашингтоне
Международный Валютный Фонд, главный офис в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.
Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.