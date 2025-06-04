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Вратарь Георгий Лория объявил о завершении карьеры в сборной Грузии
Вратарь Георгий Лория объявил о завершении карьеры в сборной Грузии
Sputnik Грузия
По словам голкипера, для него было честью носить футболку сборной Грузии 04.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-04T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Вратарь национальной сборной Грузии по футболу 39-летний Георгий Лория объявил о завершении карьеры в национальной сборной – последним матчем голкипера станет товарищеская встреча с командой Фарерских островов. Сборная Грузии 5 июня примет сборную Фарерских островов на "Динамо Арене". Спустя три дня, 8 июня, команда встретится со сборной Кабо-Верде на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси. Оба матча начнутся в 20:00. "Семнадцать лет – это немало. Я сыграю свой последний матч за сборную нашей страны. Отдельное спасибо всем людям, которые были рядом со мной, моей семье, друзьям, тренерам", – сказал Лория. По словам голкипера, для него было честью носить футболку сборной Грузии. "Я завершаю карьеру в сборной с чистым сердцем. Я благодарен, что мне дали возможность играть за эту команду. Я останусь служить грузинскому футболу. Спасибо, Грузия", – сказал Лория. К июньским товарищеским матчам главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль решил дать отдохнуть лидерам команды Хвиче Кварацхелия, Георгию Мамардашвили, Георгию Чакветадзе, Георгию Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Отару Китеишвили, Жоржу Микаутадзе. Оба товарищеских матча станут частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции. В сборной Грузии Георгий Лория дебютировал 27 мая 2008 года в товарищеском матче против сборной Эстонии (1:1). За национальную команду он провел 78 встреч. В 19 из них ворота сборной остались "сухими". После ухода из сборной Лория продолжит клубную карьеру. Грузинский голкипер играет за кипрский клуб "Омония". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, георгий лория, хвича кварацхелия, вилли саньоль, турция, кутаиси, тбилиси, спорт, грузия, новости, динамо арена, уефа
Вратарь Георгий Лория объявил о завершении карьеры в сборной Грузии
19:25 04.06.2025 (обновлено: 19:37 04.06.2025)
По словам голкипера, для него было честью носить футболку сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Вратарь национальной сборной Грузии по футболу 39-летний Георгий Лория объявил о завершении карьеры в национальной сборной – последним матчем голкипера станет товарищеская встреча с командой Фарерских островов.
Сборная Грузии 5 июня примет сборную Фарерских островов на "Динамо Арене". Спустя три дня, 8 июня, команда встретится со сборной Кабо-Верде на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси. Оба матча начнутся в 20:00.
"Семнадцать лет – это немало. Я сыграю свой последний матч за сборную нашей страны. Отдельное спасибо всем людям, которые были рядом со мной, моей семье, друзьям, тренерам", – сказал Лория.
По словам голкипера, для него было честью носить футболку сборной Грузии.
"Я завершаю карьеру в сборной с чистым сердцем. Я благодарен, что мне дали возможность играть за эту команду. Я останусь служить грузинскому футболу. Спасибо, Грузия", – сказал Лория.
Голкипер сборной также поздравил вингера команды Хвичу Кварацхелия с победой "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА. "Хвича для нас – пример того, чего может добиться футболист. Советую молодежи много работать и оставаться верными футболу", – добавил Лория.
К июньским товарищеским матчам главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль решил дать отдохнуть лидерам команды Хвиче Кварацхелия, Георгию Мамардашвили, Георгию Чакветадзе, Георгию Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Отару Китеишвили, Жоржу Микаутадзе.
В команду вызвали четверых дебютантов – Давида Кереселидзе, Сабу Харебашвили, которому всего 16 лет, Нику Гагнидзе и Георгия Гагуа.
Оба товарищеских матча станут частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции.
В сборной Грузии Георгий Лория дебютировал 27 мая 2008 года в товарищеском матче против сборной Эстонии (1:1). За национальную команду он провел 78 встреч. В 19 из них ворота сборной остались "сухими".
После ухода из сборной Лория продолжит клубную карьеру. Грузинский голкипер играет за кипрский клуб "Омония".