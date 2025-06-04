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Выход на чемпионат мира – Федерация футбола Грузии ставит новую амбициозную цель
Выход на чемпионат мира – Федерация футбола Грузии ставит новую амбициозную цель
Sputnik Грузия
Грузия входит в число редких европейских стран, которые заслужили право играть во всех возрастных группах чемпионата Европы, заявил Кобиашвили 04.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу стремится к новым вершинам – после континентального первенства 2024 года сыграть на чемпионате мира 2026, заявил президент Федерации футбола Леван Кобиашвили. "Мы не останавливаемся на достигнутом и хотим, чтобы следующим шагом стало участие в чемпионате мира", – заявил Кобиашвили в ходе XXXV конгресса ФФГ. Президент федерации также отметил достижение молодежной команды, которая сыграет на Евро-2025. Президент федерации также рассказал о возможности проведения в 2029 году чемпионата мира среди юношей до 20 лет совместно с Арменией, что станет важным шагом на пути к интеграции в мировое футбольное сообщество. Конгресс утвердил финансовый отчет за 2024 год и принял бюджет на 2025 год. На заседании делегаты поддержали кандидатуру Зазы Замтарадзе, выдвинутого клубом "Самтредиа" на пост вице-президента федерации. Он заменит покинувшего должность и исполнительный комитет Нику Джгаркава. По итогам чемпионата нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром и получил "Золотую бутсу", а голкипер Георгий Мамардашвили cтал лучшим вратарем Евро (29 сейвов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ффг, леван кобиашвили, тбилиси, армения, грузия, новости, спорт, чемпионат мира по футболу, футбол
Выход на чемпионат мира – Федерация футбола Грузии ставит новую амбициозную цель
Грузия входит в число редких европейских стран, которые заслужили право играть во всех возрастных группах чемпионата Европы, заявил Кобиашвили
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу стремится к новым вершинам – после континентального первенства 2024 года сыграть на чемпионате мира 2026, заявил президент Федерации футбола Леван Кобиашвили.
"Мы не останавливаемся на достигнутом и хотим, чтобы следующим шагом стало участие в чемпионате мира", – заявил Кобиашвили в ходе XXXV конгресса ФФГ.
Президент федерации также отметил достижение молодежной команды, которая сыграет на Евро-2025.
"Грузия входит в число редких европейских стран, которые заслужили право играть во всех возрастных группах чемпионата Европы. Это результат системной работы и инвестиций в развитие футбола", – отметил Кобиашвили.
Президент федерации также рассказал о возможности проведения в 2029 году чемпионата мира среди юношей до 20 лет совместно с Арменией, что станет важным шагом на пути к интеграции в мировое футбольное сообщество.
Конгресс утвердил финансовый отчет за 2024 год и принял бюджет на 2025 год. На заседании делегаты поддержали кандидатуру Зазы Замтарадзе, выдвинутого клубом "Самтредиа" на пост вице-президента федерации. Он заменит покинувшего должность и исполнительный комитет Нику Джгаркава.
Сборная Грузии на дебютном чемпионате Европы 2024 года смогла выйти из группы с четырьмя очками и сыграть в 1/8 турнира, где уступила будущему чемпиону Евро-2024 – Испании (1:4).
По итогам чемпионата нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром и получил "Золотую бутсу", а голкипер Георгий Мамардашвили cтал лучшим вратарем Евро (29 сейвов).