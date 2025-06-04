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Выход на чемпионат мира – Федерация футбола Грузии ставит новую амбициозную цель

Выход на чемпионат мира – Федерация футбола Грузии ставит новую амбициозную цель

Sputnik Грузия

Грузия входит в число редких европейских стран, которые заслужили право играть во всех возрастных группах чемпионата Европы, заявил Кобиашвили 04.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу стремится к новым вершинам – после континентального первенства 2024 года сыграть на чемпионате мира 2026, заявил президент Федерации футбола Леван Кобиашвили. "Мы не останавливаемся на достигнутом и хотим, чтобы следующим шагом стало участие в чемпионате мира", – заявил Кобиашвили в ходе XXXV конгресса ФФГ. Президент федерации также отметил достижение молодежной команды, которая сыграет на Евро-2025. Президент федерации также рассказал о возможности проведения в 2029 году чемпионата мира среди юношей до 20 лет совместно с Арменией, что станет важным шагом на пути к интеграции в мировое футбольное сообщество. Конгресс утвердил финансовый отчет за 2024 год и принял бюджет на 2025 год. На заседании делегаты поддержали кандидатуру Зазы Замтарадзе, выдвинутого клубом "Самтредиа" на пост вице-президента федерации. Он заменит покинувшего должность и исполнительный комитет Нику Джгаркава. По итогам чемпионата нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром и получил "Золотую бутсу", а голкипер Георгий Мамардашвили cтал лучшим вратарем Евро (29 сейвов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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