https://sputnik-georgia.ru/20250605/baltflot-rossii-k-unichtozheniyu-piratov-gotov-293650161.html

Балтфлот России к уничтожению пиратов готов

Балтфлот России к уничтожению пиратов готов

Sputnik Грузия

Балтийский флот отрабатывает тактику и методы уничтожения пиратов и террористов на море, в воздушном пространстве и в других сферах боевого применения сил и... 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T12:00+0400

2025-06-05T12:00+0400

2025-06-05T12:00+0400

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Плановые учения российского Балтфлота начались 27 мая, с привлечением сил Северного флота, при поддержке Воздушно-космических сил, авиации Московского и Ленинградского военных округов. Всего задействованы около 3000 военнослужащих, более 20 боевых кораблей, 25 самолетов и вертолетов. Российские корабли развернуты в назначенных районах Балтийского моря. Главная задача – обеспечение благоприятного оперативного режима, оборона пунктов базирования. Экипажи отрабатывают огневое поражение морских и воздушных целей, борьбу с безэкипажными катерами (БЭК) противника – с использованием черноморского боевого опыта уничтожения натовского БЭК типа Magura-7 с американскими управляемыми ракетами AIM-9M Sidewinder.В ходе маневров малые противолодочные корабли в составе тактической группы уже выполнили артиллерийские стрельбы из 76,2-мм и 30-мм артиллерийских установок. Дизельная подводная лодка Балтфлота отстрелялась торпедами по цели, имитирующей надводный корабль противника. Отряд противодействия диверсионным силам и средствам провел осмотр акватории, прилегающей к пунктам базирования, выполнил противодиверсионную стрельбу из гранатомета.Балтийские моряки продемонстрировали (недобрым соседям) готовность к освобождению захваченного террористами гражданского судна. Мы помним "весеннее обострение" под флагом ВМС Эстонии, попытки создать пиратский прецедент на Балтике, под надуманным предлогом борьбы с "теневым флотом" России.По замыслу учения, гражданское судно (в роли которого выступил спасательный буксир) захватила группа вооруженных людей. Командование Балтийского флота оперативно отправило в район инцидента патрульные и противодиверсионные катера со спецназом, вертолеты морской авиации со штурмовыми подразделениями на борту. Бойцы спецназа с моря и воздуха высадились на захваченное судно, заблокировали и нейтрализовали условных террористов, освободили экипаж.Неспокойно Балтийское море. Ранее (26 мая) в Ленинградской области помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел совещание, посвященное безопасности судоходства на Балтике. Там были определены серьезные меры реагирования на растущие диверсионно-террористические угрозы с использованием воздушных и морских дронов: сказано – сделано.Танцы на грабляхБалтийские маневры ВМС России и НАТО совпали во времени, и в этом кроется опасность эскалации. Клин клином вышибают. Натовские учения Baltops-2025 стартовали 3 июня, с участием около 50 плавсредств, включая эсминец Paul Ignatius (до 56 крылатых ракет Tomahawk дальностью 2500 км) и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США. Декларированный приоритет Baltops-2025 – борьба с беспилотными системами всех типов. При этом альянс планирует развернуть на Балтике до 80 своих морских БЭКов.Восьми обитаемых патрульных катеров и тральщиков противоминной группы НАТО, развернутых в январе 2025 года в формате операции "Балтийский страж", для регионального "противостояния" с Россией явно недостаточно. Не говоря уже о "наполеоновских" планах морской блокады Калининградской области. Опереточный флот стран Балтии не способен внушить "ужас и трепет" даже стаям кильки. И все же, Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить военные расходы до 5% ВВП. Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи Калининграда, войска альянса на учениях вблизи российских границ отрабатывают захват Калининградской области, превентивные удары по ядерным арсеналам РФ. Вся цепь операционно-провокационных мероприятий альянса в регионе, включая Baltic Sentry, Defender, Baltops, несет военные угрозы, на которые Москва вынуждена реагировать – словом и делом.Замглавы российского МИД Александр Грушко 4 июня заявил, что маневры Baltops-2025 являются частью подготовки альянса к военному столкновению с Россией: "Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником… Это достижение превосходства во всех операционных средах – на земле, на воде, в воздухе… Такие учения крайне провокационны". Картина многомерна.Параллельно с мирными инициативами американского президента Дональда Трампа в секторе "безнадежного" украинского конфликта, крупномасштабные маневры Defender-25 армии США в Европе (11 мая–24 июня) "наслаиваются" на Baltops, и продвигают американский "мир через силу", отражая полное пренебрежение европейской безопасностью. Подобные операции Пентагона направлены на устрашение России, которая в суровой реальности СВО на Украине нанесла стратегическое поражение США и НАТО. Неужели у кого-то теплится надежда на реванш в Балтийском регионе? Возможно, ведь Запад не усвоил "уроки" афганских талибов и йеменских хуситов.Складывается ощущение, что руководители ряда европейских стран НАТО ментально безнадежны. Франция и Литва только что подписали план стратегического партнерства, который включает продолжение "поддержки Украины", углубление военного сотрудничества на Балтике. Ранее в Балтийское море зашел корабль радиоэлектронной разведки ВМС Франции Dupuy de Lome – с целью наблюдения за ВМФ России, и особенно за ее "теневым флотом". Напомню, визиты этого корабля в Черное море в 2006 – 2014 годах отнюдь не способствовали мирному разрешению украинского конфликта, скорее наоборот. Североатлантические "танцы на граблях" продолжаются.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, сша, эстония, литва, николай патрушев, дональд трамп, нато