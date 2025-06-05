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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны иностранцы

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны иностранцы

Sputnik Грузия

За совершение преступлений им грозит до 20 лет тюрьмы 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T10:49+0400

2025-06-05T10:49+0400

2025-06-05T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Восемь человек, в том числе три иностранца, задержаны полицией Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания произошли в Дидубе-Чугуретском, Глдани-Надзаладевском и Ваке-Сабурталинском районах. Возраст задержанных – от 19 до 50 лет. Несколько из них были судимы в прошлом. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении, сбыте, попытке сбыта и приготовлении к сбыту различных видов наркотических средств и наркотического средства марихуана в крупном, а также особо крупном размере. За совершение указанных преступлений им грозит до 20 лет тюрьмы. По постановлению судьи сотрудники полиции провели контрольную закупку наркотических средств, в ходе которой была осуществлена негласная аудио- и видеофиксация указанных закупок. Полиция также изъяла необходимые для упаковки наркотиков материалы – электронные весы, zip-пакеты и деньги. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 4 июня в масштабах Грузии были задержаны 180 человек. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, иран, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии