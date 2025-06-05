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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны иностранцы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны иностранцы
Sputnik Грузия
За совершение преступлений им грозит до 20 лет тюрьмы 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T10:49+0400
2025-06-05T10:49+0400
2025-06-05T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Восемь человек, в том числе три иностранца, задержаны полицией Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания произошли в Дидубе-Чугуретском, Глдани-Надзаладевском и Ваке-Сабурталинском районах. Возраст задержанных – от 19 до 50 лет. Несколько из них были судимы в прошлом. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении, сбыте, попытке сбыта и приготовлении к сбыту различных видов наркотических средств и наркотического средства марихуана в крупном, а также особо крупном размере. За совершение указанных преступлений им грозит до 20 лет тюрьмы. По постановлению судьи сотрудники полиции провели контрольную закупку наркотических средств, в ходе которой была осуществлена негласная аудио- и видеофиксация указанных закупок. Полиция также изъяла необходимые для упаковки наркотиков материалы – электронные весы, zip-пакеты и деньги. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 4 июня в масштабах Грузии были задержаны 180 человек. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, иран, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, иран, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны иностранцы
За совершение преступлений им грозит до 20 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Восемь человек, в том числе три иностранца, задержаны полицией Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержания произошли в Дидубе-Чугуретском, Глдани-Надзаладевском и Ваке-Сабурталинском районах. Возраст задержанных – от 19 до 50 лет. Несколько из них были судимы в прошлом.
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении, сбыте, попытке сбыта и приготовлении к сбыту различных видов наркотических средств и наркотического средства марихуана в крупном, а также особо крупном размере.
За совершение указанных преступлений им грозит до 20 лет тюрьмы.
По постановлению судьи сотрудники полиции провели контрольную закупку наркотических средств, в ходе которой была осуществлена негласная аудио- и видеофиксация указанных закупок.
В результате обыска домов обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов изъяли в указанных ими местах наркотические средства героин, alfa PVP, сушеную марихуану и метадон.
Полиция также изъяла необходимые для упаковки наркотиков материалы – электронные весы, zip-пакеты и деньги.
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.
В период с 17 марта по 4 июня в масштабах Грузии были задержаны 180 человек.
Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.
Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром".
Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.