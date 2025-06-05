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Что грозит экологии Грузии? – видео

Что грозит экологии Грузии? – видео

Sputnik Грузия

Среди главных экологических проблем в Грузии – целый ряд рисков. Подробнее смотрите об этом в видео. 05.06.2025, Sputnik Грузия

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Это дефорестация, так как в последние годы в стране наблюдается сокращение лесных массивов, что приводит к эрозии почвы, снижению биоразнообразия и ухудшению качества воздуха.Загрязнение воздуха в крупных городах, таких как Тбилиси и Батуми, остается высоким – таков результат негативного влияния большого количества выбросов от автомобилей и разных предприятий.Водоемы в Грузии продолжают страдать от выбросов бытовых и промышленных отходов. Это отрицательно влияет на состояние водных ресурсов и отражается на здоровье населения.Глобальное изменение климата воздействует на изменение режима выпадения осадков, приводит к наводнениям и другим стихийным бедствиям.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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