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Что грозит экологии Грузии? – видео
Что грозит экологии Грузии? – видео
Sputnik Грузия
Среди главных экологических проблем в Грузии – целый ряд рисков. Подробнее смотрите об этом в видео. 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T09:20+0400
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Это дефорестация, так как в последние годы в стране наблюдается сокращение лесных массивов, что приводит к эрозии почвы, снижению биоразнообразия и ухудшению качества воздуха.Загрязнение воздуха в крупных городах, таких как Тбилиси и Батуми, остается высоким – таков результат негативного влияния большого количества выбросов от автомобилей и разных предприятий.Водоемы в Грузии продолжают страдать от выбросов бытовых и промышленных отходов. Это отрицательно влияет на состояние водных ресурсов и отражается на здоровье населения.Глобальное изменение климата воздействует на изменение режима выпадения осадков, приводит к наводнениям и другим стихийным бедствиям.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экология, пробки в тбилиси, экология в грузии, природа, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экология, пробки в тбилиси, экология в грузии, природа, видео

Что грозит экологии Грузии? – видео

09:20 05.06.2025 (обновлено: 10:30 05.06.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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Среди главных экологических проблем в Грузии – целый ряд рисков. Подробнее смотрите об этом в видео.
Это дефорестация, так как в последние годы в стране наблюдается сокращение лесных массивов, что приводит к эрозии почвы, снижению биоразнообразия и ухудшению качества воздуха.

Загрязнение воздуха в крупных городах, таких как Тбилиси и Батуми, остается высоким – таков результат негативного влияния большого количества выбросов от автомобилей и разных предприятий.

Водоемы в Грузии продолжают страдать от выбросов бытовых и промышленных отходов. Это отрицательно влияет на состояние водных ресурсов и отражается на здоровье населения.

Глобальное изменение климата воздействует на изменение режима выпадения осадков, приводит к наводнениям и другим стихийным бедствиям.
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