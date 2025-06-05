Что грозит экологии Грузии? – видео
09:20 05.06.2025 (обновлено: 10:30 05.06.2025)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Среди главных экологических проблем в Грузии – целый ряд рисков. Подробнее смотрите об этом в видео.
Это дефорестация, так как в последние годы в стране наблюдается сокращение лесных массивов, что приводит к эрозии почвы, снижению биоразнообразия и ухудшению качества воздуха.
Загрязнение воздуха в крупных городах, таких как Тбилиси и Батуми, остается высоким – таков результат негативного влияния большого количества выбросов от автомобилей и разных предприятий.
Водоемы в Грузии продолжают страдать от выбросов бытовых и промышленных отходов. Это отрицательно влияет на состояние водных ресурсов и отражается на здоровье населения.
Глобальное изменение климата воздействует на изменение режима выпадения осадков, приводит к наводнениям и другим стихийным бедствиям.
Загрязнение воздуха в крупных городах, таких как Тбилиси и Батуми, остается высоким – таков результат негативного влияния большого количества выбросов от автомобилей и разных предприятий.
Водоемы в Грузии продолжают страдать от выбросов бытовых и промышленных отходов. Это отрицательно влияет на состояние водных ресурсов и отражается на здоровье населения.
Глобальное изменение климата воздействует на изменение режима выпадения осадков, приводит к наводнениям и другим стихийным бедствиям.