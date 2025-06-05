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Еще одна китайская авиакомпания заинтересовалась полетами в Грузию

Еще одна китайская авиакомпания заинтересовалась полетами в Грузию

Sputnik Грузия

China Eastern Airlines станет третьей китайской авиакомпанией, которая начнет полеты в Грузию 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T09:48+0400

2025-06-05T09:48+0400

2025-06-05T09:48+0400

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авиасообщение

авиация

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Третья по счету китайская авиакомпания China Eastern Airlines может связать Грузию и Китай прямыми авиарейсами в 2025 году, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. О возможном начале работы China Eastern Airlines на авиарынке Грузии было заявлено по итогам встречи замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили с представителями авиакомпании в Тбилиси. "Переговоры грузинской стороны с китайской авиакомпанией находятся на завершающей стадии, и, в случае их успешного завершения, целью грузинской стороны станет начало авиасообщения между Грузией и Китаем уже в этом году", – говорится в сообщении. Было отмечено, что делегация China Eastern Airlines в ходе визита в Грузию ознакомилась с авиационной инфраструктурой страны, в том числе с Тбилисским международным аэропортом. На встрече также было подчеркнуто, что подписание Соглашения о стратегическом сотрудничестве между Грузией и Китаем дало большой импульс укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами, в том числе введение безвизового режима дало дополнительный стимул росту туристических потоков из Китая. China Eastern Airlines станет третьей китайской авиакомпанией, которая начнет полеты в Грузию. В настоящее время прямые рейсы между двумя странами по маршруту Урумчи-Тбилиси выполняют две авиакомпании: Air China с тремя частотами и China Southern Airlines с пятью частотами. Что касается количества визитов, то в первом квартале 2025 года Грузию посетили 13 875 туристов из Китая, это на 40,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди 15 стран-лидеров Китай вновь занимает одиннадцатое место по количеству международных визитов в Грузию в 2025 году. По данным за 2024 год, количество визитов из Китая значительно выросло – на 83,4% по сравнению с 2023 годом, и составило 88 583 визита. После двустороннего введения безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос. С сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, китай, тбилиси, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, авиасообщение, авиация