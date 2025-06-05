https://sputnik-georgia.ru/20250605/gol-davitashvili-v-vorota-osera-byl-priznan-luchshim-golom-sezona-ligi-1-293653312.html

Гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом сезона Лиги 1

Гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом сезона Лиги 1

Sputnik Грузия

Грузин забил самый красивый гол на чемпионате Франции 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T12:55+0400

2025-06-05T12:55+0400

2025-06-05T12:55+0400

грузия

спорт

новости

зурико давиташвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/08/290252081_0:81:1638:1002_1920x0_80_0_0_d265d67dd140f3ac1d9000af75ba6624.jpg

й ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Гол грузинского вингера "Сент Этьена" Зурико Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом по итогам сезона 2024/2025 чемпионата Франции. На официальном сайте французской Лиги 1 накануне завершился опрос по определению лучшего гола сезона. Среди семи кандидатов оказались трое грузинских футболистов – Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия "Пари Сен-Жермен" и Георгий Микаутадзе "Лион". Ранее гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября. Кроме того, в том матче грузинский вингер забил три гола. Он стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в Лиге 1.Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года.Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА внесла Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, спорт, новости, зурико давиташвили