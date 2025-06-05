https://sputnik-georgia.ru/20250605/gol-davitashvili-v-vorota-osera-byl-priznan-luchshim-golom-sezona-ligi-1-293653312.html
Гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом сезона Лиги 1
Гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом сезона Лиги 1
Sputnik Грузия
Грузин забил самый красивый гол на чемпионате Франции 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T12:55+0400
2025-06-05T12:55+0400
2025-06-05T12:55+0400
грузия
спорт
новости
зурико давиташвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/08/290252081_0:81:1638:1002_1920x0_80_0_0_d265d67dd140f3ac1d9000af75ba6624.jpg
й ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Гол грузинского вингера "Сент Этьена" Зурико Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом по итогам сезона 2024/2025 чемпионата Франции. На официальном сайте французской Лиги 1 накануне завершился опрос по определению лучшего гола сезона. Среди семи кандидатов оказались трое грузинских футболистов – Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия "Пари Сен-Жермен" и Георгий Микаутадзе "Лион". Ранее гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября. Кроме того, в том матче грузинский вингер забил три гола. Он стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в Лиге 1.Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года.Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА внесла Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/08/290252081_0:0:1638:1229_1920x0_80_0_0_343f3d794b4950f4c7ad85cc6bda3c44.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, зурико давиташвили
грузия, спорт, новости, зурико давиташвили
Гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом сезона Лиги 1
Грузин забил самый красивый гол на чемпионате Франции
й ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Гол грузинского вингера "Сент Этьена" Зурико Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом по итогам сезона 2024/2025 чемпионата Франции.
На официальном сайте французской Лиги 1 накануне завершился опрос по определению лучшего гола сезона.
Среди семи кандидатов оказались трое грузинских футболистов – Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия "Пари Сен-Жермен" и Георгий Микаутадзе "Лион".
Ранее гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября. Кроме того, в том матче грузинский вингер забил три гола. Он стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в Лиге 1.
Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года.
Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА внесла Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.