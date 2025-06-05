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Гражданину Турции грозит бессрочное заключение в Грузии за наркопреступления

Гражданину Турции грозит бессрочное заключение в Грузии за наркопреступления

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T13:50+0400

2025-06-05T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Гражданин Турции задержан в Аджарии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, в случае признания вины ему грозит бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанный обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотического средства кокаин в особо крупном размере, а также наркотического средства марихуана. В результате обыска в квартире временного проживания обвиняемого в Батуми сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств наркотическое средство кокаин в особо крупном размере, а также наркотическое средство сушеная марихуана. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.В период с 17 марта по 5 июня по всей Грузии был задержан 181 человек.Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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