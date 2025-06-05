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Грузия vs Фарерские острова: Саньоль пообещал непростой матч для своих подопечных
Грузия vs Фарерские острова: Саньоль пообещал непростой матч для своих подопечных
Sputnik Грузия
По словам французского специалиста, международные матчи в конце сезона сложны для игроков, которые сильно подустали 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T11:51+0400
2025-06-05T11:51+0400
2025-06-05T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу не стоит ожидать легкого матча против команды Фарерских островов, игроки которой довольно плотно играют в защите, рассказал главный тренер национальной сборной Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции. Сборная Грузии накануне провела тренировку на "Динамо Арене" перед товарищеским матчем с Фарерскими островами. В тренировке приняли участие 23 игрока. По словам французского специалиста, международные матчи в конце сезона сложны для игроков, которые сильно подустали. Что касается капитанской повязки, то в матче против Фарер сборную выведет на поле голкипер Георгий Лория. Лория заявил, что этот матч станет для него последним в составе национальной команды. По словам главного тренера, он пока не решил, кого выпустит на поле с первых минут встречи. "Я заранее не решил, кто будет играть. Это зависит от готовности игроков", – сказал Саньоль. По его словам, дебютанту сборной Георгию Гагуа нужно немного больше времени, чтобы раскрыть свой потенциал, а Ника Гагнидзе оставил одно из самых позитивных впечатлений после проведенных тренировок. На предматчевой тренировке в среду отсутствовал нападающий сборной Буду Зивзивадзе. По информации тренерского штаба, у форварда травма. Начало встречи против Фарерских островов в 20:00. После матча с Фарерскими островами, 8 июня сборная Грузии сыграет товарищеский матч против команды Кабо-Верде. Игра состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия. К июньским товарищеским матчам главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль решил дать отдохнуть лидерам команды Хвиче Кварацхелия, Георгию Мамардашвили, Георгию Чакветадзе, Георгию Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Отару Китеишвили, Жоржу Микаутадзе. В команду вызвали четверых дебютантов – Давида Кереселидзе, Сабу Харебашвили, которому всего 16 лет, Нику Гагнидзе и Георгия Гагуа. Оба товарищеских матча станут частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, спорт, грузия, новости, кутаиси, чехия, армения, вилли саньоль, георгий лория, буду зивзивадзе, динамо арена
футбол, спорт, грузия, новости, кутаиси, чехия, армения, вилли саньоль, георгий лория, буду зивзивадзе, динамо арена
Грузия vs Фарерские острова: Саньоль пообещал непростой матч для своих подопечных
По словам французского специалиста, международные матчи в конце сезона сложны для игроков, которые сильно подустали
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу не стоит ожидать легкого матча против команды Фарерских островов, игроки которой довольно плотно играют в защите, рассказал главный тренер национальной сборной Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции.
Сборная Грузии накануне провела тренировку на "Динамо Арене" перед товарищеским матчем с Фарерскими островами. В тренировке приняли участие 23 игрока.
"Чего мы ждем от сборной Фарерских островов? Они плотно играют в защите, из-за чего создали проблемы Армении и Чехии. Поэтому не стоит ожидать легкого матча", – сказал Саньоль.
По словам французского специалиста, международные матчи в конце сезона сложны для игроков, которые сильно подустали.
Что касается капитанской повязки, то в матче против Фарер сборную выведет на поле голкипер Георгий Лория. Лория заявил, что этот матч станет для него последним в составе национальной команды.
По словам главного тренера, он пока не решил, кого выпустит на поле с первых минут встречи. "Я заранее не решил, кто будет играть. Это зависит от готовности игроков", – сказал Саньоль.
По его словам, дебютанту сборной Георгию Гагуа нужно немного больше времени, чтобы раскрыть свой потенциал, а Ника Гагнидзе оставил одно из самых позитивных впечатлений после проведенных тренировок.
На предматчевой тренировке в среду отсутствовал нападающий сборной Буду Зивзивадзе. По информации тренерского штаба, у форварда травма.
Начало встречи против Фарерских островов в 20:00.
После матча с Фарерскими островами, 8 июня сборная Грузии сыграет товарищеский матч против команды Кабо-Верде. Игра состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия.
К июньским товарищеским матчам главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль решил дать отдохнуть лидерам команды Хвиче Кварацхелия, Георгию Мамардашвили, Георгию Чакветадзе, Георгию Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Отару Китеишвили, Жоржу Микаутадзе.
В команду вызвали четверых дебютантов – Давида Кереселидзе, Сабу Харебашвили, которому всего 16 лет, Нику Гагнидзе и Георгия Гагуа.
Оба товарищеских матча станут частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции.