"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
10:36 05.06.2025 (обновлено: 10:36 07.06.2025)
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov
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Издание на основе малоизвестных и впервые публикуемых документов рассказывает об участии народов Советского Союза в Великой Отечественной войне
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Презентация книги Владислава Гасумянова "Когда мы все были русскими" состоялась в рамках Международного книжного фестиваля на Красной площади .
Совместный издательский проект Национального исследовательского института развития коммуникаций, издательства "Вече", Союза журналистов России подготовлен к юбилею Победы и на основе малоизвестных и впервые публикуемых документов рассказывает об участии народов Советского Союза в Великой Отечественной войне.
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov
По словам модератора встречи – Сергея Дмитриева, главреда издательства "Вече", поэта, историка, публициста, "книг, которые бы рассказывали о роли всех народов СССР в Великой Отечественной войне, еще не было".
"Я много читал материалов о том, как писали об участии разных народов в Великой Отечественной войне, — говорит Гасумянов. — К моему большому сожалению, все книги были написаны с точки зрения национальной исключительности. Почему-то авторам хотелось подчеркнуть роль армян в победе: сколько было героев в Советском Союзе, как хорошо они воевали и так далее. Также важна роль узбеков — в войне, в тылу, сколько они сделали и какой вклад внесли. А мне хотелось показать смысл нашей Победы. Все вместе мы освободили человечество – это была миссия справедливости, поэтому Победа имеет огромное значение для нашего народа и для нашей страны. У нас всех есть код Победителей, и сегодня на нас всех лежит высокая ответственность за то, чтобы сохранить его".
По словам автора, была еще одна причина для работы над новым историческим проектом.
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov
"То, что сейчас происходит в мире, и в первую очередь специальная военная операция, привело всех нас к мысли, что мы воюем с коллективным Западом, — говорит Гусманов. — Уже существует устойчивое выражение — "коллективный Запад". Они помогают оружием, разведданными, ресурсами, и мы воюем именно против них. Но мне хотелось показать, что ничего нового не происходит. В 1941 году 30% сил вторжения в Советский Союз со стороны немцев составляли словацкие, венгерские, хорватские, итальянские дивизии, то есть это был тот же самый "коллективный Запад". И я хотел провести эти параллели, показать: с кем мы воевали тогда, и с кем мы воюем сейчас и подчеркнуть, что тогда мы победили нацизм, и сейчас мы его тоже победим".
Владислав Гасумянов в книге ушел от сухой статистики, но при этом его труд наполнен интересными и важными фактами. Например, он дает объяснение, почему Армянская дивизия, сформированная изначально как национальная, в итоге стала частью Таманской стрелковой дивизии, а 416‑я Бакинская дивизия, состоявшая на 90% из азербайджанцев, стала 416‑й Таганрогской стрелковой дивизией.
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov
В книге подробно показана роль маршалов, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Особое внимание уделено подвигам людей не только на линии фронта, но и глубоко в тылу. Так автор рассказывает о подвиге народов Центральной Азии, которые принимали беженцев, поддерживали экономику страны и помогали фронту, несмотря на то, что на их территории не проходили боевые действия.
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова
© Courtesy of Vladislav Gasumyanov
Своим мнением о книге поделился член наблюдательного совета НИИРК, секретарь Союза журналистов России, кандидат исторических наук Рафаэль Гусейнов:
"О войне я пишу много лет, но то, что я прочитал в этой книге, стало для меня настоящим открытием. В ней нет ни слова о власовцах и бандеровцах, о людях из национальных легионов, которые воевали на стороне фашисткой Германии. Автор сознательно показал время, когда мы все были вместе, когда мы все были русскими — и это важно понимать. В книге есть поразительные личные истории, которые трогают до слёз. Именно поэтому я рекомендую её к прочтению".