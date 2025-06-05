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"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова

"Когда мы все были русскими": в Москве прошла презентация книги Владислава Гасумянова

Sputnik Грузия

Издание на основе малоизвестных и впервые публикуемых документов рассказывает об участии народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T10:36+0400

2025-06-05T10:36+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Презентация книги Владислава Гасумянова "Когда мы все были русскими" состоялась в рамках Международного книжного фестиваля на Красной площади . Совместный издательский проект Национального исследовательского института развития коммуникаций, издательства "Вече", Союза журналистов России подготовлен к юбилею Победы и на основе малоизвестных и впервые публикуемых документов рассказывает об участии народов Советского Союза в Великой Отечественной войне.По словам модератора встречи – Сергея Дмитриева, главреда издательства "Вече", поэта, историка, публициста, "книг, которые бы рассказывали о роли всех народов СССР в Великой Отечественной войне, еще не было". По словам автора, была еще одна причина для работы над новым историческим проектом."То, что сейчас происходит в мире, и в первую очередь специальная военная операция, привело всех нас к мысли, что мы воюем с коллективным Западом, — говорит Гусманов. — Уже существует устойчивое выражение — "коллективный Запад". Они помогают оружием, разведданными, ресурсами, и мы воюем именно против них. Но мне хотелось показать, что ничего нового не происходит. В 1941 году 30% сил вторжения в Советский Союз со стороны немцев составляли словацкие, венгерские, хорватские, итальянские дивизии, то есть это был тот же самый "коллективный Запад". И я хотел провести эти параллели, показать: с кем мы воевали тогда, и с кем мы воюем сейчас и подчеркнуть, что тогда мы победили нацизм, и сейчас мы его тоже победим". Владислав Гасумянов в книге ушел от сухой статистики, но при этом его труд наполнен интересными и важными фактами. Например, он дает объяснение, почему Армянская дивизия, сформированная изначально как национальная, в итоге стала частью Таманской стрелковой дивизии, а 416‑я Бакинская дивизия, состоявшая на 90% из азербайджанцев, стала 416‑й Таганрогской стрелковой дивизией. В книге подробно показана роль маршалов, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Особое внимание уделено подвигам людей не только на линии фронта, но и глубоко в тылу. Так автор рассказывает о подвиге народов Центральной Азии, которые принимали беженцев, поддерживали экономику страны и помогали фронту, несмотря на то, что на их территории не проходили боевые действия. Своим мнением о книге поделился член наблюдательного совета НИИРК, секретарь Союза журналистов России, кандидат исторических наук Рафаэль Гусейнов: "О войне я пишу много лет, но то, что я прочитал в этой книге, стало для меня настоящим открытием. В ней нет ни слова о власовцах и бандеровцах, о людях из национальных легионов, которые воевали на стороне фашисткой Германии. Автор сознательно показал время, когда мы все были вместе, когда мы все были русскими — и это важно понимать. В книге есть поразительные личные истории, которые трогают до слёз. Именно поэтому я рекомендую её к прочтению". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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