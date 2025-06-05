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Кровавая разборка в Тбилиси – один погиб, двое ранены
Кровавая разборка в Тбилиси – один погиб, двое ранены
Sputnik Грузия
Задержанному по горячим следам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T23:05+0400
2025-06-05T23:05+0400
2025-06-05T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сорокалетний мужчина задержан полицией Тбилиси по обвинению в покушении на умышленное убийство двух или более человек недалеко от станции метро "Грмагеле", сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанному по горячим следам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Следствие установило, что задержанный 4 июня этого года во время ссоры ранил трех человек холодным оружием, после чего скрылся с места преступления. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу. Один из госпитализированных скончался спасутся несколько минут. Полученные им ранения были несовместимы с жизнью. В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого через несколько часов после инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
Кровавая разборка в Тбилиси – один погиб, двое ранены
23:05 05.06.2025 (обновлено: 23:08 05.06.2025)
Задержанному по горячим следам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сорокалетний мужчина задержан полицией Тбилиси по обвинению в покушении на умышленное убийство двух или более человек недалеко от станции метро "Грмагеле", сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанному по горячим следам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Следствие установило, что задержанный 4 июня этого года во время ссоры ранил трех человек холодным оружием, после чего скрылся с места преступления.
Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу. Один из госпитализированных скончался спасутся несколько минут. Полученные им ранения были несовместимы с жизнью.
В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого через несколько часов после инцидента.