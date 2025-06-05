https://sputnik-georgia.ru/20250605/krovavaya-razborka-v-tbilisi---odin-pogib-dvoe-raneny-293664316.html

Кровавая разборка в Тбилиси – один погиб, двое ранены

Кровавая разборка в Тбилиси – один погиб, двое ранены

Sputnik Грузия

Задержанному по горячим следам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сорокалетний мужчина задержан полицией Тбилиси по обвинению в покушении на умышленное убийство двух или более человек недалеко от станции метро "Грмагеле", сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанному по горячим следам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Следствие установило, что задержанный 4 июня этого года во время ссоры ранил трех человек холодным оружием, после чего скрылся с места преступления. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу. Один из госпитализированных скончался спасутся несколько минут. Полученные им ранения были несовместимы с жизнью. В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого через несколько часов после инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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