https://sputnik-georgia.ru/20250605/protest-kurerov-v-tbilisi--uchastniki-aktsii-trebuyut-kontrolya-trudoustroystva-inostrantsev-293663158.html

Протест курьеров в Тбилиси – участники акции требуют контроля трудоустройства иностранцев

Протест курьеров в Тбилиси – участники акции требуют контроля трудоустройства иностранцев

Sputnik Грузия

Курьеры высказали подозрения, что иностранцы, работающие в различных курьерских компаниях, могут не иметь разрешения на работу в Грузии 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T21:35+0400

2025-06-05T21:35+0400

2025-06-05T21:35+0400

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акция протеста

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Десятки курьеров вышли на акцию протеста в Тбилиси с требованием установления правил по трудоустройству иностранцев в курьерских компаниях, а также пересмотра тарифной политики, рассказал корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Протестующие подали иск в Следственную службу Министерства финансов на компании Wolt и Glovo. По словам участников акции, они требуют, чтобы ведомство зашло в офисы курьерских компаний с проверкой и выявило предполагаемые финансовые нарушения (возможное мошенничество) в виде неуплаты сумм, причитающихся курьерам. Курьеры высказали подозрения, что иностранцы, работающие в различных курьерских компаниях, могут не иметь разрешения на работу в Грузии. Курьеры пообещали проводить забастовки каждую неделю (по четвергам) и призвали жителей страны отказываться от доставки в этот день в знак солидарности. Ранее протестующие направили письма с соответствующими предложениями в миграционную службу, администрацию правительства и парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, акция протеста