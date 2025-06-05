https://sputnik-georgia.ru/20250605/regionalnyy-forum-ustoychivogo-razvitiya-otkryvaetsya-v-tbilisi-293639157.html

Региональный форум устойчивого развития открывается в Тбилиси

Региональный форум устойчивого развития открывается в Тбилиси

Sputnik Грузия

Грузия станет площадкой для обмена опытом и передовыми идеями в управлении 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T09:01+0400

2025-06-05T09:01+0400

2025-06-05T09:01+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси 5-6 июня проводит Региональный форум устойчивого развития для обмена опытом и передовыми идеями принятия эффективных решений, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.В повестке форума – устойчивое экономическое развитие, доступность и инновации в сфере услуг здравоохранения, потребление и развитие возобновляемой энергии, современные тенденции в строительном секторе, рынок недвижимости, устойчивое развитие индустрии туризма, инвестиции в современные технологии, пространственное планирование, транспортная реформа. По словам мэра, Тбилисский форум местного экономического развития, получивший в этом году статус регионального благодаря росту числа участников и расширению тематики, проводится с 2007 года и служит эффективной площадкой для дискуссий, обмена мнениями и развития долгосрочных партнерских отношений.В форуме примут участие члены правительства Грузии, мэры муниципалитетов и представители сакребуло (городских и районных собраний – ред.), местные и международные спикеры, эксперты из различных сфер, а также представители бизнес-сектора, академических кругов и дипломатического корпуса. Каладзе выразил надежду, что Тбилисский региональный форум по устойчивому развитию будет способствовать долгосрочному партнерству, процветанию и развитию региона.В прошлом году XIV форум был посвящен теме "Здоровый город – зеленая, экологически чистая среда, гибкое и устойчивое городское развитие". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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