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Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла Фареры
Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла Фареры
Sputnik Грузия
Матч против Фарер стал последним в карьере голкипера сборной Грузии Георгия Лория 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T22:06+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла команду Фарерских островов в товарищеском матче в Тбилиси - 1:0. Единственный гол на 9-й минуте матча забил защитник грузинской команды Лука Лочошвили. Это второй гол в карьере футболиста, забитый за национальную команду. Матч против Фарер стал последним в карьере голкипера сборной Грузии Георгия Лория. Перед началом встречи он получил памятную футболку от Федерации футбола. Во втором тайме главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль выпустил на поле дебютанта национальной команды 16-летнего Сабу Харебашвили. К июньским товарищеским матчам Саньоль решил дать отдохнуть лидерам команды Хвиче Кварацхелия, Георгию Мамардашвили, Георгию Чакветадзе, Георгию Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Отару Китеишвили, Жоржу Микаутадзе. Второй товарищеский матч команда Вилли Саньоля проведет против сборной Кабо-Верде 8 июня в Кутаиси, на стадионе имени Рамаза Шенгелия. Оба товарищеских матча станут частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий лория, вилли саньоль, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч
спорт, грузия, новости, георгий лория, вилли саньоль, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч
Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла Фареры
Матч против Фарер стал последним в карьере голкипера сборной Грузии Георгия Лория
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла команду Фарерских островов в товарищеском матче в Тбилиси - 1:0.
Единственный гол на 9-й минуте матча забил защитник грузинской команды Лука Лочошвили. Это второй гол в карьере футболиста, забитый за национальную команду.
Матч против Фарер стал последним в карьере голкипера сборной Грузии Георгия Лория. Перед началом встречи он получил памятную футболку от Федерации футбола.
В сборной Грузии Лория дебютировал 27 мая 2008 года в товарищеском матче против сборной Эстонии (1:1). За национальную команду он провел 79 встреч. В 20 из них ворота сборной остались "сухими".
Во втором тайме главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль выпустил на поле дебютанта национальной команды 16-летнего Сабу Харебашвили.
К июньским товарищеским матчам Саньоль решил дать отдохнуть лидерам команды Хвиче Кварацхелия, Георгию Мамардашвили, Георгию Чакветадзе, Георгию Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Отару Китеишвили, Жоржу Микаутадзе.
Второй товарищеский матч команда Вилли Саньоля проведет против сборной Кабо-Верде 8 июня в Кутаиси, на стадионе имени Рамаза Шенгелия.
Оба товарищеских матча станут частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции в Тбилиси.