https://sputnik-georgia.ru/20250605/sbornaya-gruzii-po-futbolu-s-minimalnym-schetom-obygrala-farery-293664140.html

Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла Фареры

Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла Фареры

Sputnik Грузия

Матч против Фарер стал последним в карьере голкипера сборной Грузии Георгия Лория 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T22:06+0400

2025-06-05T22:06+0400

2025-06-05T22:06+0400

спорт

грузия

новости

георгий лория

вилли саньоль

хвича кварацхелия

футбол

сборная грузии по футболу

товарищеский матч

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0c/250020726_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_58ced5938041db65a38ef8908c9c0176.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу с минимальным счетом обыграла команду Фарерских островов в товарищеском матче в Тбилиси - 1:0. Единственный гол на 9-й минуте матча забил защитник грузинской команды Лука Лочошвили. Это второй гол в карьере футболиста, забитый за национальную команду. Матч против Фарер стал последним в карьере голкипера сборной Грузии Георгия Лория. Перед началом встречи он получил памятную футболку от Федерации футбола. Во втором тайме главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль выпустил на поле дебютанта национальной команды 16-летнего Сабу Харебашвили. К июньским товарищеским матчам Саньоль решил дать отдохнуть лидерам команды Хвиче Кварацхелия, Георгию Мамардашвили, Георгию Чакветадзе, Георгию Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Отару Китеишвили, Жоржу Микаутадзе. Второй товарищеский матч команда Вилли Саньоля проведет против сборной Кабо-Верде 8 июня в Кутаиси, на стадионе имени Рамаза Шенгелия. Оба товарищеских матча станут частью подготовки сборной Грузии к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года, который начнется 4 сентября встречей против Турции в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, георгий лория, вилли саньоль, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч