https://sputnik-georgia.ru/20250605/tragediya-v-khashuri---otets-obnaruzhil-doma-telo-mertvogo-syna-293663042.html

Трагедия в Хашури – отец обнаружил дома тело мертвого сына

Трагедия в Хашури – отец обнаружил дома тело мертвого сына

Sputnik Грузия

На данном этапе одной из неофициальных версий происшествия считается пищевое отравление 05.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-05T20:52+0400

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происшествия

грузия

хашури

новости

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Житель Хашури (регион Шида Картли), вернувшись домой после ночного дежурства, обнаружил 9-летнего сына мертвым, а жену в бессознательном состоянии, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". Женщину доставили в больницу. Она находится в состоянии комы. По словам родственников семьи, у ребенка был церебральный паралич. На данном этапе одной из неофициальных версий происшествия считается пищевое отравление. Что касается отравления природным газом, то, по словам соседей, на месте работали представители соответствующих служб, утечки газа не обнаружено. МВД Грузии ведет расследование по статье "Лишение жизни человека по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашури

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происшествия, грузия, хашури, новости