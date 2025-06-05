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Трагедия в Хашури – отец обнаружил дома тело мертвого сына
Трагедия в Хашури – отец обнаружил дома тело мертвого сына
Sputnik Грузия
На данном этапе одной из неофициальных версий происшествия считается пищевое отравление 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Житель Хашури (регион Шида Картли), вернувшись домой после ночного дежурства, обнаружил 9-летнего сына мертвым, а жену в бессознательном состоянии, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". Женщину доставили в больницу. Она находится в состоянии комы. По словам родственников семьи, у ребенка был церебральный паралич. На данном этапе одной из неофициальных версий происшествия считается пищевое отравление. Что касается отравления природным газом, то, по словам соседей, на месте работали представители соответствующих служб, утечки газа не обнаружено. МВД Грузии ведет расследование по статье "Лишение жизни человека по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, хашури, новости
происшествия, грузия, хашури, новости

Трагедия в Хашури – отец обнаружил дома тело мертвого сына

20:52 05.06.2025 (обновлено: 21:24 05.06.2025)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 05.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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На данном этапе одной из неофициальных версий происшествия считается пищевое отравление
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Житель Хашури (регион Шида Картли), вернувшись домой после ночного дежурства, обнаружил 9-летнего сына мертвым, а жену в бессознательном состоянии, сообщил телеканал "ТВ Пирвели".
Женщину доставили в больницу. Она находится в состоянии комы. По словам родственников семьи, у ребенка был церебральный паралич.
На данном этапе одной из неофициальных версий происшествия считается пищевое отравление. Что касается отравления природным газом, то, по словам соседей, на месте работали представители соответствующих служб, утечки газа не обнаружено.
МВД Грузии ведет расследование по статье "Лишение жизни человека по неосторожности".
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