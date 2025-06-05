https://sputnik-georgia.ru/20250605/v-ingushetii-proydet-forum-s-uchastiem-gruzinskoy-molodezhi-293662894.html
В Ингушетии пройдет форум с участием грузинской молодежи
В Ингушетии пройдет форум с участием грузинской молодежи
Sputnik Грузия
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года 05.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-05T20:11+0400
2025-06-05T20:11+0400
2025-06-05T21:22+0400
россия
грузия
новости
политика
ингушетия
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286262066_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ca8f4fd606223563824f31cf09149df0.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Международный форум для сближения грузинской и ингушской молодежи планируется провести в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы Ингушетии. Решение о проведении Российско-грузинского молодежного форума было принято по итогам встречи главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с председателем Российско-Грузинского делового совета (РГДС), бизнесменом Юрием Балашовым. По его словам, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая определит сроки проведения и программу мероприятия. Основной акцент в программе международного форума будет сделан на культурном обмене, образовательных проектах и поддержке молодежного предпринимательства. Кроме того, стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Ингушетии и Грузии. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. Совет проводит заседания несколько раз в течение года, обсуждает вызовы, содействует их скорейшему решению, инициирует проведение разных мероприятий для сближения двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ингушетия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286262066_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_63170fc65eb019b9ca3de2b801137622.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, грузия, новости, политика, ингушетия, грузино-российские отношения
россия, грузия, новости, политика, ингушетия, грузино-российские отношения
В Ингушетии пройдет форум с участием грузинской молодежи
20:11 05.06.2025 (обновлено: 21:22 05.06.2025)
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Международный форум для сближения грузинской и ингушской молодежи планируется провести в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы Ингушетии.
Решение о проведении Российско-грузинского молодежного форума было принято по итогам встречи главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с председателем Российско-Грузинского делового совета (РГДС), бизнесменом Юрием Балашовым.
"В планах также проведение в республике международного молодежного форума. Считаю, что Ингушетия с ее богатой историей и культурой, станет прекрасной площадкой для этого значимого мероприятия. Мы создадим все условия для продуктивного диалога молодых людей двух стран", – заявил Калиматов.
По его словам, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая определит сроки проведения и программу мероприятия. Основной акцент в программе международного форума будет сделан на культурном обмене, образовательных проектах и поддержке молодежного предпринимательства.
Кроме того, стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Ингушетии и Грузии.
"На протяжении веков взаимоотношения наших народов строились на принципах добрососедства, уважения и культурного обмена. Эти прочные исторические связи обеспечивают благоприятные условия для развития взаимовыгодного сотрудничества", – заявил Калиматов.
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией.
Совет проводит заседания несколько раз в течение года, обсуждает вызовы, содействует их скорейшему решению, инициирует проведение разных мероприятий для сближения двух стран.