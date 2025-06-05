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В Ингушетии пройдет форум с участием грузинской молодежи

В Ингушетии пройдет форум с участием грузинской молодежи

Sputnik Грузия

Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года 05.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Международный форум для сближения грузинской и ингушской молодежи планируется провести в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы Ингушетии. Решение о проведении Российско-грузинского молодежного форума было принято по итогам встречи главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с председателем Российско-Грузинского делового совета (РГДС), бизнесменом Юрием Балашовым. По его словам, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая определит сроки проведения и программу мероприятия. Основной акцент в программе международного форума будет сделан на культурном обмене, образовательных проектах и поддержке молодежного предпринимательства. Кроме того, стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Ингушетии и Грузии. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. Совет проводит заседания несколько раз в течение года, обсуждает вызовы, содействует их скорейшему решению, инициирует проведение разных мероприятий для сближения двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, политика, ингушетия, грузино-российские отношения