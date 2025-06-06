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Александр Пушкин: что связывает русского поэта с Грузией? – видео

Александр Пушкин: что связывает русского поэта с Грузией? – видео

Sputnik Грузия

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин неоднократно бывал в Грузии. Он был очень увлечен ее историей, природой, культурой и традициями. 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T14:01+0400

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грузия

день рождения александра сергеевича пушкина

александр пушкин

пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион"

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Пушкин мечтал побывать в Грузии и до первой поездки писал об этом своему брату Льву. В 1829 году поэт прибыл в первый раз в Тифлис, познакомился с городом и полюбил его. Грузия оказала большое влияние на творчество Пушкина, служила ему источником вдохновения. Любовь к Грузии нашла отражение в его поэзии.Стихотворение "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." – один из ярких примеров этому. В Грузии у Пушкина появились новые знакомые и друзья. Тут он повстречал князя Чавчавадзе, в стране его любили и очень тепло принимали как поэта.В центре Тбилиси есть Пушкинский сквер, где находится памятник великому поэту. Тут же расположена в самом сердце Старого Тбилиси улица им. Пушкина.

тбилиси

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грузия, день рождения александра сергеевича пушкина, александр пушкин, пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион", тбилиси, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео