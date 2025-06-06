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Александр Пушкин: что связывает русского поэта с Грузией? – видео
Александр Пушкин: что связывает русского поэта с Грузией? – видео
Sputnik Грузия
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин неоднократно бывал в Грузии. Он был очень увлечен ее историей, природой, культурой и традициями. 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T14:01+0400
2025-06-06T14:01+0400
2025-06-06T14:28+0400
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день рождения александра сергеевича пушкина
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Пушкин мечтал побывать в Грузии и до первой поездки писал об этом своему брату Льву. В 1829 году поэт прибыл в первый раз в Тифлис, познакомился с городом и полюбил его. Грузия оказала большое влияние на творчество Пушкина, служила ему источником вдохновения. Любовь к Грузии нашла отражение в его поэзии.Стихотворение "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." – один из ярких примеров этому. В Грузии у Пушкина появились новые знакомые и друзья. Тут он повстречал князя Чавчавадзе, в стране его любили и очень тепло принимали как поэта.В центре Тбилиси есть Пушкинский сквер, где находится памятник великому поэту. Тут же расположена в самом сердце Старого Тбилиси улица им. Пушкина.
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грузия, день рождения александра сергеевича пушкина, александр пушкин, пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион", тбилиси, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео
грузия, день рождения александра сергеевича пушкина, александр пушкин, пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион", тбилиси, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео
Александр Пушкин: что связывает русского поэта с Грузией? – видео
14:01 06.06.2025 (обновлено: 14:28 06.06.2025)
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин неоднократно бывал в Грузии. Он был очень увлечен ее историей, природой, культурой и традициями.
Пушкин мечтал побывать в Грузии и до первой поездки писал об этом своему брату Льву. В 1829 году поэт прибыл в первый раз в Тифлис, познакомился с городом и полюбил его. Грузия оказала большое влияние на творчество Пушкина, служила ему источником вдохновения. Любовь к Грузии нашла отражение в его поэзии.
Стихотворение "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." – один из ярких примеров этому. В Грузии у Пушкина появились новые знакомые и друзья. Тут он повстречал князя Чавчавадзе, в стране его любили и очень тепло принимали как поэта.
В центре Тбилиси есть Пушкинский сквер, где находится памятник великому поэту. Тут же расположена в самом сердце Старого Тбилиси улица им. Пушкина.