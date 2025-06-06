https://sputnik-georgia.ru/20250606/gensek-partii-vlasti-rasskazal-kakoy-budet-politika-gruzii-v-otnoshenii-rossii-293668820.html
Генсек партии власти рассказал, какой будет политика Грузии в отношении России
Генсек партии власти рассказал, какой будет политика Грузии в отношении России
Sputnik Грузия
Отношения между Тбилиси и Москвой остаются в русле прагматичной политики 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Грузии продолжат придерживаться прагматичной политики в отношении России, которая направлена на восстановление территориальной целостности, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). По его словам, восстановление территориальной целостности вполне реально. Руководствуясь прагматичной политикой, власти Грузии отказались вводить санкции и открывать второй фронт против России. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, москва, каха каладзе
грузия, политика, новости, тбилиси, москва, каха каладзе
Генсек партии власти рассказал, какой будет политика Грузии в отношении России
Отношения между Тбилиси и Москвой остаются в русле прагматичной политики
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Грузии продолжат придерживаться прагматичной политики в отношении России, которая направлена на восстановление территориальной целостности, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"У нас прагматичная политика, исходящая исключительно из интересов страны. Те, кто патриоты и любят свою страну, – а я не говорю об агентуре и предателях, – для них всех главный приоритет – территориальная целостность", – сказал Каладзе.
По его словам, восстановление территориальной целостности вполне реально. Руководствуясь прагматичной политикой, власти Грузии отказались вводить санкции и открывать второй фронт против России.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.