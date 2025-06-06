https://sputnik-georgia.ru/20250606/kak-v-gruzii-prokhodit-sistemnaya-registratsiya-zemli-293666839.html

Как в Грузии проходит системная регистрация земли

Как в Грузии проходит системная регистрация земли

Sputnik Грузия

Продолжается масштабная реформа по упрощенной регистрации сельскохозяйственных земель в Грузии 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Около 900 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли обрели собственников в результате системной регистрации земли, говорится в отчете правительства Грузии.Системная регистрация земли началась в Грузии с 2022 года. Проект Минюста охватывает 59 районов и предполагает бесплатную регистрацию гражданами земельных участков, находящихся в их владении, пользовании или самовольно занимаемые ими на протяжении долгих лет.По данным правительства, право собственности установлено на 1,3 миллиона земельных участков общей площадью 899,9 тысячи гектаров. При этом на конец мая зарегистрировано уже 1,8 миллиона земельных участков площадью более 1 миллиона гектаров. После завершения программы будет создана единая полная кадастровая база данных и окончательно идентифицирована частная, государственная или муниципальная собственность. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической (нерегулярной) регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу. В рамках реформы процедура регистрации земли была упрощена с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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