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Открытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция
Открытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция
Sputnik Грузия
II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" будет проходить в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из 25... 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T19:02+0400
2025-06-06T19:02+0400
2025-06-06T19:19+0400
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В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города – в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.
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россия, видео, мультимедиа, фестиваль, культура, видео
Открытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция
19:02 06.06.2025 (обновлено: 19:19 06.06.2025)
II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" будет проходить в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран.
В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города – в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.