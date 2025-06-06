https://sputnik-georgia.ru/20250606/otkrytie-mezhdunarodnogo-festivalya-evraziya-kinofest-v-sochi---translyatsiya-293671842.html

Открытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция

Открытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция

Sputnik Грузия

II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" будет проходить в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из 25... 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T19:02+0400

2025-06-06T19:02+0400

2025-06-06T19:19+0400

россия

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фестиваль

культура

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В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города – в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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