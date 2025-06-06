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Случаи сибирской язвы у скота выявлены в регионе Аджарии
Случаи сибирской язвы у скота выявлены в регионе Аджарии
Sputnik Грузия
На данный момент вакцинировано более 700 голов скота 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T21:52+0400
2025-06-06T21:52+0400
2025-06-06T21:59+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Два случая сибирской язвы лабораторно подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета (регион Аджария), говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Ветеринары Агентства взяли патологический материал у скота и отправили его в аккредитованную лабораторию после поступившего сообщения с подозрением на наличие у животных сибирской язвы. На данный момент вакцинировано более 700 голов скота. В карантинной зоне запрещено передвижение животных и транспортных средств, убой животных и использование мяса, производство и реализация животноводческой продукции. В 2025 году в рамках госпрограммы против сибирской язвы по всей стране уже было вакцинировано 305 844 животных, восприимчивых к этому заболеванию. Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, аджария, корова, сельское хозяйство грузии
Случаи сибирской язвы у скота выявлены в регионе Аджарии
21:52 06.06.2025 (обновлено: 21:59 06.06.2025)
На данный момент вакцинировано более 700 голов скота
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Два случая сибирской язвы лабораторно подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета (регион Аджария), говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.
Ветеринары Агентства взяли патологический материал у скота и отправили его в аккредитованную лабораторию после поступившего сообщения с подозрением на наличие у животных сибирской язвы.
Получив результаты, сотрудники агентства приступили к превентивным мерам, чтобы не допустить распространения заболевания. В частности, к обязательной вакцинации животных, находящихся в зоне риска.
На данный момент вакцинировано более 700 голов скота.
В карантинной зоне запрещено передвижение животных и транспортных средств, убой животных и использование мяса, производство и реализация животноводческой продукции.
В 2025 году в рамках госпрограммы против сибирской язвы по всей стране уже было вакцинировано 305 844 животных, восприимчивых к этому заболеванию.
В результате ежегодной вакцинации и информационных кампаний, проводимых Агентством в рамках программы "Единое здоровье", случаи заболевания сибирской язвой животных снизились на 94% по сравнению с 2013 годом.
Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д.