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Случаи сибирской язвы у скота выявлены в регионе Аджарии

Случаи сибирской язвы у скота выявлены в регионе Аджарии

Sputnik Грузия

На данный момент вакцинировано более 700 голов скота 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T21:52+0400

2025-06-06T21:52+0400

2025-06-06T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Два случая сибирской язвы лабораторно подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета (регион Аджария), говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Ветеринары Агентства взяли патологический материал у скота и отправили его в аккредитованную лабораторию после поступившего сообщения с подозрением на наличие у животных сибирской язвы. На данный момент вакцинировано более 700 голов скота. В карантинной зоне запрещено передвижение животных и транспортных средств, убой животных и использование мяса, производство и реализация животноводческой продукции. В 2025 году в рамках госпрограммы против сибирской язвы по всей стране уже было вакцинировано 305 844 животных, восприимчивых к этому заболеванию. Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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