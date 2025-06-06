https://sputnik-georgia.ru/20250606/u-natsionalnogo-tsentra-kontrolya-zabolevaniy-gruzii-spustya-tri-goda-poyavilsya-rukovoditel-293667106.html

У Национального центра контроля заболеваний Грузии спустя три года появился руководитель

У Национального центра контроля заболеваний Грузии спустя три года появился руководитель

Sputnik Грузия

Центр играет ключевую роль в системе здравоохранения Грузии 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T13:54+0400

2025-06-06T13:54+0400

2025-06-06T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе представил Ираклия Пурцеладзе на пост главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC). Должность главы Центра по контролю заболеваний, отвечающего за надзор за распространением инфекционных болезней, оставалась вакантной с 2022 года. Обязанности руководителя исполнял заместитель главы Паата Имнадзе.Как заявил глава Минздрава Грузии Михаила Сарджвеладзе, профессиональный опыт и управленческие навыки Ираклия Пурцеладзе поспособствуют укреплению системы общественного здравоохранения страны.Ираклий Пурцеладзе имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в частном секторе. Он работал в одной из крупнейших фармацевтических компаний "Аверси-Фарма" на различных ведущих управленческих должностях и в страховой компании "Альфа". Национальный центр по контролю заболеваний – одно из главных ведомств Грузии, ответственное за контроль над распространением инфекционных заболеваний и вакцинацией. В период пандемии коронавируса он сыграл одну из главных ролей, координируя меры безопасности и протоколы лечения больных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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